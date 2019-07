Barça vê necessidade de venda do PSG como "carta na manga" por Neymar

Barcelona crê que clima insustentável do craque no Parc des Princes e necessidade de venda de atleta pelos franceses facilitarão acordo por brasileiro

Nenhum caso para Neymar, pelo menos em público. Essa é a posição que o tem contra a possibilidade, cada vez mais real, mas não menos complexa, de ver o brasileiro novamente na camisa do Barça. Consciente de que é aconselhável não perturbar o xeque para evitar uma birra, ele pode acabar com outra das figuras da equipe catalã no Parque de los Príncipes, ao contrário das estratégias fracassadas com Thiago Silva, Marquinhos Aoás e Marco Verratti, hoje Barcelona é mostrado quente, quase frio, antes das constantes ofertas de Neymar.

Afinal, o problema está no jogador e no , não no Barcelona. Neymar quer sair e o clube francês, cansado de seus caprichos e não fez a diferença quando jogou - ele ficou ferido quando seu time foi eliminado da Liga dos Campeões, dois anos atrás, nas quartas de final contra o e na temporada passada. oitavo contra o -, concorda em vender. Acontece que não tem que ser notado ou o clube francês não poderá exigir os 222 milhões que pretende recuperar o investimento feito há dois verões.

É como um jogo de pôquer. O PSG quer vender, mas não pode dizê-lo abertamente, e o Barcelona, ​​disposto a recuperar o brasileiro, economiza tempo até que a situação caia sob seu próprio peso. Tanto o salário que ele cobra quanto o risco financeiro de remover tal jogador não são adequados para um PSG que prefere vender o jogador a qualquer equipe, exceto o Barcelona. Mas Neymar só ama o Barcelona e nenhum outro clube está interessado nele. Primeiro, porque há muito poucos que podem alcançar esses números e segundo porque o Real Madrid prefere Paul Pogba ou Kylian Mbappé.

A posição de Barcelona, ​​então, é sábia. Neymar conhece há quatro meses os quatro requisitos que precisa cumprir para que o clube considere recuperá-lo. O PSG não tornará fácil para o clube catalão, que é sem branco e só pode enfrentar a operação com os jogadores no meio ou atribuições com cláusulas de compra obrigatória ao longo do tempo. Essa é uma possibilidade que por enquanto não surge mas tudo virá. Porque com o passar do tempo o PSG será mais forçado a vender e Neymar, porque esse é o seu desejo e está mesmo disposto a deixar de ganhar dinheiro para o concretizar, contempla apenas o Barcelona. Então paciência.