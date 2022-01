Barça quer que Ansu Fati "não se lesione nunca mais"; jovem fez 24% dos jogos em dois anos

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, ​​participou de uma entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Alavés, neste domingo. O treinador do culé falou sobre a situação atual de sua equipe, e a lesão de Ansu Fati foi uma das principais questões a serem questionadas.

O jovem participou de apenas 24% dos jogos do Barcelona nas últimas duas temporadas. Dos 83 jogos da equipe, Ansu Fati participou de apenas 20. Na temporada 2020/21, Fati sofreu uma grave lesão no menisco. Já na atual temporada, o atacante já sofreu quatro lesões.

"Tudo para recuperá-lo mentalmente. Precisamos dele. Ele é um jogador impressionante, capaz de fazer a diferença. Isso afeta a todos nós, mas ele é o principal afetado porque não pode fazer o que gosta. Temos que tentar não nos machucar mais".

"Ele está muito afetado. É uma situação muito difícil. Agora tivemos uma reunião com a família. A prorrogação atrapalhou nossos planos para o tempo que ele teve de jogar. Vamos tentar fazer um plano muito específico para ele, então que ele não se machuque novamente, ele tem que fazer uma recuperação muito forte.", disse o técnico Xavi.

O Barcelona ocupa atualmente a 6ª colocação na La Liga, com 32 pontos, um ponto atrás do Atlético de Madrid, que abre a zona de classificação para a Champions League.