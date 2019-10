Barça e Dembelé precisam ter reunião após "expulsão estúpida", diz Rivaldo

Rivaldo sugere que o Barcelona tome medidas de punição com o francês: “puni-lo de alguma forma para evitar novas situações”

O precisa "conversar" com Ousmane Dembélé, de acordo com o Rivaldo. Campeão da com a , o jogador foi expulso no último jogo diante do , em , e será desfalque no clássico contra o .

Ex-jogador do Barça, Rivaldo considera desnecessário o comportamento de Dembélé. Em entrevista à Betfair, ele disse: “Ousmane Dembele está em apuros novamente, depois de dizer palavras rudes ao árbitro e ser expulso na vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Sevilla.. Ele recebeu uma suspensão de dois jogos, o que significa que perderá o 'El Clasico' contra o Real Madrid em 26 de outubro”, e seguiu.

“O Barcelona precisa ter uma reunião com o jogador sobre essa expulsão boba. Não é aceitável e pode prejudicar a equipe, por conta da ausência, podendo criar dificuldades para seus companheiros de equipe. É importante que o clube tenha um procedimento interno para sancionar os jogadores nesses tipos de situações tolas, nas quais você tem uma conversa inapropriada com um árbitro ou técnico. Faz sentido puni-lo de alguma forma para evitar novas situações no futuro”, disse.

“Não estou me referindo apenas a Dembele, mas a qualquer jogador que possa cometer uma ação semelhante. Um jogador precisa ser esperto, estar ciente de que há mais partidas para disputar e não pode deixar seus companheiros de equipe, treinador e clube em uma situação difícil”, finalizou