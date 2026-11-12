Barbarez, técnico da Bósnia: "Alajbegovic não tem medo, é diferente de todos. Bola de Ouro? Pode chegar lá no futuro"

Em entrevista ao Tuttosport, Barbarez falou sobre Alajbegovic, seu comandado: "Eu o vi várias vezes em jogos do sub-19 do Bayer Leverkusen e fui eu quem insistiu para que ele fosse promovido à nossa seleção sub-21. Estávamos apenas esperando que começasse a jogar profissionalmente, o que aconteceu no Salzburg. Esse foi o sinal que nos levou a convocá-lo imediatamente para a seleção da Bósnia. A Juventus conhece seu enorme potencial há muito tempo. Para Kerim, é um grande passo adiante, e acredito que em Turim ele possa aprender muito e evoluir ainda mais".

As principais qualidades de Alajbegovic: "Além da técnica, da capacidade de driblar no um contra um e de usar os dois pés, o que mais chama a atenção, considerando sua idade, são a confiança em si mesmo e a coragem. Ele realmente não tem medo de nada. Assumiu grandes responsabilidades desde o início, apesar de ter apenas 19 anos e estar somente em sua segunda temporada como profissional. É algo que valorizo muito. Ele quer participar do jogo e ajudar a equipe: é o que também está fazendo na Juventus".

Acha que ele está pronto para lidar com a pressão da Juventus? "Sim, mas vai precisar de tempo, como qualquer jovem jogador. Precisa se concentrar no futebol, trabalhar duro e não sentir que tem de provar tudo de uma vez".

O futuro: "Não é preciso dizer muito: o sétimo lugar na classificação de melhor jovem jogador do mundo na premiação da Bola de Ouro (o Troféu Kopa, nota da redação) não foi por acaso. No futuro, ele pode chegar lá, com tempo e trabalho duro. Tem um futuro brilhante pela frente".