Baque duro: tempo de ausência de Casadó choca o Barcelona Espera aí. O nome que aparece no título em árabe é "إسبارت", que corresponde a "Pedri" - não, vou reconsiderar. Baque duro: tempo de ausência de Casadó choca o Barcelona

O Barcelona sofreu um novo golpe antes de dar continuidade à sua trajetória no Campeonato Espanhol, após a confirmação de que seu jogador Xavi Espart ficará afastado por cerca de sete semanas, em decorrência de uma lesão no tornozelo direito durante o confronto contra o Real Madrid no Clássico, que terminou com a vitória do time merengue pelo placar de 2 a 1.

O clube catalão esclareceu, em comunicado oficial, que os exames confirmaram uma lesão de Espart na articulação que liga os ossos do tornozelo, resultado de uma colisão com um dos jogadores do time adversário durante a partida do Clássico.

Espera-se que o jogador fique afastado dos gramados por cerca de 7 semanas, em um golpe para o Barcelona, que não contará com seus serviços no período que se aproxima, até sua recuperação da lesão e a conclusão de seu programa de tratamento e reabilitação antes de retornar aos treinos e voltar a disputar partidas.

O jogador Espart foi obrigado a deixar o estádio Spotify Camp Nou após apenas 29 minutos do início da partida, depois de sofrer uma entrada forte de Aurélien Tchouaméni, meio-campista do Real Madrid, na região em que já vinha sofrendo com um leve incômodo no tornozelo direito antes do jogo.

A lesão aumenta os problemas de Hansi Flick na posição de lateral-direito, especialmente com a continuidade da ausência de Eric García, que não retornará antes da data Fifa, além do incômodo de Jules Koundé no tornozelo esquerdo, que o afastou das partidas contra o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

Flick foi obrigado a recorrer a Alejandro Baldé durante as duas últimas partidas, diante da limitação de opções disponíveis, enquanto o treinador ainda não deu oportunidade ao jogador Guillem Víctor, do time reserva, para ocupar essa posição.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Alavés, no próximo sábado, em casa, antes de encarar um teste difícil contra o Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, e depois enfrentar o Aston Villa pela Liga dos Campeões da Europa.

O time espera superar rapidamente a crise de lesões, para manter suas chances na competição durante a próxima etapa.