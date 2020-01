Bangu x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Tricolor tem mais um duelo do Campeonato Carioca neste domingo (26), às 16h (de Brasília)

Na terceira rodada do Grupo B da Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca, o irá visitar o , neste domingo (26), às 16h (de Brasília). O duelo terá transmissão da TV Globo e do Premiere. Para quem não conseguir assistir, a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real (acompanhe clicando AQUI!).

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bangu x Fluminense DATA Domingo, 26 de janeiro de 2020 LOCAL Moça Bonita - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Fluminense no Maracanã / Foto: Getty Images

O duelo terá tranmissão da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de bater o e a Portuguesa, Odair Hellmann vai para seu terceiro jogo como treinador do Fluminense.

São vários os desfalques para o duelo do : Henrique, Miguel Araujo, Egídio, reforços para esta temporada, não estão regularizados. Nino e Fernando Pacheco estão no pré-olímpico e o trio de ataque Marcos Paulo, Evanílson e Caio Paulista seguem fora com problemas físicos, enquanto Ganso e Muriel seguem sem condição de jogo.

Assim, é provável que Odair mantenha a mesma escalação dos primeiros confrontos. Yago Felipe, mais um dos reforços do Flu, pode estrear)

Já o Bangu continua invicto depois de empatar na estreia com o Vasco da Gama e também ficar no empate contra o Resende, ambos fora de casa. Será a estreia do clube em seu estádio no ano.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Gilberto, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Orinho; Yuri (Dodi), Hudson e Nenê (Yago Felipe); Matheus Alessandro (Pablo Dyego), Lucas Barcelos e Felippe Cardoso (Miguel).

Provável escalação do Bangu: Matheus Inácio; Raul, Michel, Rodrigo Lobão e Dieyson; Sidney, Rodrigo Yuri e Juliano; Robinho e Alex Chander; Rocha

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BANGU

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Bangu 19 de janeiro Resende 1 x 1 Bangu Campeonato Carioca 23 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Volta Redonda Campeonato Carioca 29 de janeiro 16h30 (de Brasília) x Bangu Campeonato Carioca 01 de fevereiro 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Cabofriense 0 x 1 Fluminense Campeonato Carioca 19 de janeiro Fluminense 2 x 0 Campeonato Carioca 23 de janeiro

Próximas partidas