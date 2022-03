Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Carioca 2022

Flamengo e Bangu se enfrentam neste sábado (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, no pay-per-view, da FlaTV+, na internet, e do serviço de streaming da Eleven Sports. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bangu x Flamengo DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, no pay-per-view, a FlaTV+, na internet, e o serviço de streaming da Eleven Sports, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (12), no Maracanã. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Apesar da vitória sobre o Vasco por 2 a 1, o Flamengo vem encarando críticas na temporada sob o comando do técnico Paulo Sousa, mas uma novidade pode ajudar a equipe contra o Bangu: o retorno ao Maracanã após quase três meses. O estádio estava fechado para reforma do gramado, que ganhou um tecnologia híbrida.

Tá chegando a hora!



Neste sábado nós iremos reencontrar o Maracanã e temos algumas dicas importantes pra você que vai ao estádio.



1. Utilize sempre o site oficial ou nossos pontos físicos de venda. Não compre ingressos em canais não oficiais (⬇️segue); pic.twitter.com/tpPdaiFgI4 — Nação (@NacaoCRF) March 11, 2022

Com 58 mil ingressos vendidos, a expectativa é que haja mais de 60 mil pessoas no estádio.

Atualmente, o Flamengo aparece na vice-liderança, com 53 pontos, enquanto o Bangu, na décima posição, com nove pontos, vem de derrota para o Boavista por 4 a 1.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Bangu nas odds da Bet365. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,071 no triunfo do Rubro-Negro, $ 9,00 no empate e $ 41,00 caso o Bangu vença.

Outra odd popular é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,70 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,10 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 11,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Flamengo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 2 Resende Campeonato Carioca 27 de fevereiro de 2022 Flamengo 2 x 1 Vasco Campeonato Carioca 6 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Flamengo Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Flamengo x São Paulo Campeonato Carioca 17 de abril de 2022 A definir

Bangu

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 2 x 0 Audax-RJ Campeonato Carioca 24 de fevereiro de 2022 Boavista 4 x 1 Bangu Campeonato Carioca 6 de março de 2022

Próximas partidas