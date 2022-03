Bangu x Flamengo: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022

O Flamengo enfrenta o Bangu neste sábado (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.

Com 23 pontos, o Flamengo, na segunda posição da Taça Guanabara, aguarda a definição do adversário na semifinal do Carioca. Botafogo e Vasco, ambos com 19 pontos, disputam o terceiro lugar.

Já o Bangu, na décima posição, com nove pontos, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A partida marca o retorno do Maracanã após três meses de obras para a troca do gramado, e o primeiro jogo do técnico Paulo Sousa no estádio.

"O coração já está batendo mais forte. Positiva ansiedade de entrar no Maracanã pela primeira vez e sentir a energia, a intensidade da paixão da nação rubro-negra. Maracanã, templo do futebol, do milésimo gol de Pelé, palco de conquistas históricas do Flamengo, onde Zico é o maior artilheiro.", escreveu o técnico português.

"Me sinto privilegiado por trabalhar neste clube e viver emoções como essa. Que possamos ter muitos momentos inesquecíveis no “maior do mundo” e que nossas alegrias sejam proporcionais ao seu tamanho", completou.

Para o confronto, o Flamengo volta a campo sem Andreas Pereira e Willian Arão, suspensos, mas o técnico Paulo Sousa terá o retorno de Thiago Maia na equipe titular.

Do outro lado, o Bangu não poderá contar com Alison, suspenso, enquanto Danielzinho e Addson estão pendurados.

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, João Gomes, Thiago Maia e Bruno Henrique; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.

Possível escalação do Bangu: Paulo Henrique, Wisney, Israel, Raí e Luís Araújo; Renatinho, Denilson, Nascimento e Lucas Oliveira; Roberto Baggio e Felipinho.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Rodrigo Caio: cirurgia no joelho

Andreas Pereira e Willian Arão: suspensos

BANGU:

Alison: suspenso

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Michael Correia e Raphael Carlos de Almeida

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo x Vasco será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play, no pay-per-view, pela FlaTV+, na internet, e pelo serviço de streaming da Eleven Sports. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.