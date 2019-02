Bangu: alojamento é atingido por incêndio e três pessoas vão para o hospital

Jogadores descansavam após treino no Campo dos Afonsos; duas pessoas devem ser liberadas ainda nesta segunda-feira (11)

Depois da tragédia no Flamengo, mais um incêndio afeta o futebol do Rio de Janeiro. Na tarde desta segunda-feira (11), enquanto os jogadores do Bangu descansavam depois do treino da manhã, no alojamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), localizado em Campo dos Afonsos, na Zona Oeste, um quarto começou a pegar fogo. Dois atletas e um soldado da Aeronáutica, que tentou ajudar quando viu as chamas, foram encaminhados para o Hospital da Aeronáutica.

Os jogadores não tiveram as identidades reveladas. De acordo com a assessoria de imprensa do Bangu, os casos não são graves e um deles deve ser liberado ainda nesta segunda, assim como o soldado. Já o outro atleta, por ter inalado mais fumaça, foi encaminhado ao CTI por precaução. As causas do incêndio ainda são investigadas pela Aeronáutica.

O Bangu vem treinando no CDA, que recebe atletas de vários países e abriga estruturas como o Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica (COTA).