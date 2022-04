Banfield x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Banfield e Santos se enfrentam nesta terça-feira (5), no Florencio Sola, a partir das 19h15 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Banfield x Santos DATA Terça-feira, 5 de abril de 2022 LOCAL Estádio Florencio Sola - Buenos Aires, Argentina HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

@CAB_oficial

A Conmebol TV, na TV fechada, é o veículo que vai transmitir o jogo desta terça-feira (5), no Florencio Sola.

Qual o número da Conmebol TV nas operadoras?

Sky

canais 220, 221, 222 e 223 SD; 620, 621, 622 e 623 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 211, 212, 213 e 214 SD: 711, 712, 713 e 714 HD

MAIS INFORMAÇÕES

Após um bom período sem partidas, já que foi eliminado na primeira fase do Paulistão, o Santos concentra suas forças, agora, na Copa Sul-Americana.

Além do Peixe, o Grupo C do torneio é formado por Union La Calera, Banfield e Universid Catolica. Vale lembrar que, para a disputa do mata-mata, apenas um time se classifica, o primeiro colocado de cada grupo.

Para o duelo, o Santos só terá o desfalque do jovem Kevin Matheus, que está lesionado.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BANFIELD

JOGO CAMPEONATO DATA Lanus 0 x 1 Banfield Copa da Liga da Argentina 19 de março de 2022 Banfield 0 x 2 Argentino Juniors Copa da Liga da Argentina 1 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Patronato x Banfield Copa da Liga Argentina 10 de abril de 2022 14h (de Brasília) U. La Calera x Banfield Copa Sul-Americana 14 de abril de 2022 19h15 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 3 x 3 Santos Campeonato Paulista 16 de março de 2022 Santos 3 x 2 Água Santa Campeonato Paulista 20 de março de 2022

Próximas partidas