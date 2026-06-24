Os torcedores do Japão podem enfrentar uma punição severa. Durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, a “bandeira do sol nascente” foi vista, e ela é estritamente proibida, segundo a CNN.

Antes da Copa do Mundo de 2026, a FIFA deixou claro em seu regulamento que todos os itens políticos, ofensivos ou discriminatórios são proibidos nos estádios, incluindo, portanto, bandeiras, faixas, slogans e roupas.

Durante a partida entre Japão e Tunísia (vitória do Japão por 4 a 0), a bandeira do Sol Nascente foi avistada nas arquibancadas. Isso causou muitas reações de indignação, principalmente na China, na Coreia do Sul e na Indonésia.

Essa bandeira é amplamente considerada um símbolo da agressão belicista e da dominação colonial do Japão. Ela foi, de fato, utilizada pelo Exército Imperial Japonês antes e durante a Segunda Guerra Mundial, quando invadiram países da região Ásia-Pacífico, incluindo a China, a Coreia do Sul, as Filipinas e a Indonésia.

A bandeira evoca traumas históricos e dor nesses países do Sudeste Asiático. Por isso, seu uso em eventos esportivos internacionais é estritamente proibido.

A FIFA pode decidir localizar os torcedores japoneses e aplicar-lhes uma sanção severa. Até o momento, a federação ainda não se pronunciou sobre os incidentes.







