Band vai passar São Paulo x Barcelona no Mundial de 1992: horário, data, escalações e mais

Sem futebol, Band confirma retransmissão do título do Tricolor neste domingo (19), às 14h (de Brasília)

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a Band, seguindo os outros canais, decidiu montar uma programação especial para o fim de semana com uma série de reprises com jogos históricos.

No domingo (19), às 14h (de Brasília), será transmitida a vitória do sobre o na final do .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo 2 x 1 Barcelona DATA DO JOGO 13 de dezembro de 1992 DATA DA REPRISE Domingo, 19 de abril de 2020 LOCAL Estádio Nacional de Tóquio - HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, com comentários original de Luciano do Valle e comentários de Juarez Soares.



SOBRE A FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES DE 1992



Foto: Getty Images

A partida marca o início da trajetória de títulos internacionais do São Paulo e por esse fato é tido como um dos jogos mais emocionantes para torcida.

Mais times

O Tricolor venceu por 2 a 1, em Tóquio, com dois gols de Raí, atual coordenador técnico do Tricolor.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do São Paulo: Zetti, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luis; Toninho Cerezo (Dinho), Pintado e Raí; Cafu, Palhinha e Muller. Técnico: Telê Santana

Escalação do Barcelona: Zubizarreta, Ferrer, Koeman, Guardiola e Euzébio; Bakero (Goicoechéa), Amor, Witschge e Beguiristiain (Nadal); Stoichkov e Laudrup. Técnico: Johann Cruff

Mais artigos abaixo

A CAMPANHA DO SÃO PAULO E BARCELONA

O São Paulo, campeão da de 1992, após ter vencido o Newells Old Boys por 3 a 2 (placar agregado), teve pela frente o Barcelona, que venceu o por 1 a 0 na final da Taça dos Campeões Europeus (atual ).

Na decisão em Tóquio, no Japão, o Tricolor alcançou a virada no placar e conquistou o seu primeiro título internacional, com dois gols de Raí.