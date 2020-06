Band vai passar Palmeiras x Vasco pela final da Copa Mercosul de 2000: quando será, horário e mais da reprise

Considerado uma das finais mais emocionantes na história do futebol, o Gigante da Colina triunfou na "Virada do Século"

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , reprises de jogos históricos foi uma prática cada vez mais comum. No próximo domingo (14), os torcedores do poderão relembrar a épica conquista da Copa Mercosul de 2000, contra o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras 3x4 DATA Domingo, 14 de junho de 2020 LOCAL Palestra - HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

ANOTE AÍ! Neste domingo, às 14 horas, a Band reprisa a decisão da Copa Mercosul 2000. Depois de sair perdendo por 3 a 0 para o Palmeiras, Romário (3) e Juninho Paulista protagonizaram uma das maiores viradas da história do futebol mundial, a 'Virada do Século. 🏆👊🏽 pic.twitter.com/DRQp6A1ztH — Somos Vasco da Gama (@somoscrvasco) June 1, 2020

O duelo terá transmissão da TV Band, dentro do programa "Você Torceu Aqui".

SOBRE A FINAL DA MERCOSUL 2000

Romario e juninho paulista- Copa Mercosul 2000 Palmeiras 3 x 4 Vasco pic.twitter.com/6IN1lum1eS — Videos do Vasco (@smpvasco) April 20, 2016

OS 11 TITULARES DA FINAL

Em dezembro de 2020, o torcedor vascaíno viveu uma montanha-russa de emoções. O Palmeiras abriu 3 a 0 no primeiro tempo e o Gigante da Colina tirou forças para virar e conquistar a taça continental.

Escalação do Palmeiras: Sérgio, Arce, Gilmar, Galeano e Tiago Silva; Fernando, Magrão, Taddei e Flávio; Juninho e Tuta (Basílio). Técnico: Marco Aurélio.

Escalação do Vasco: Helton, Clébson, Odvan, Júnior Baiano e Jorginho Paulista; Jorginho (Paulo Miranda); Nasa (Viola), Juninho Pernambucano e Juninho Paulista; Euller (Mauro Galvão) e Romário. Técnico: Joel Santana.

Gols: Arce, aos 36, Magrão, aos 37, e Tuta, aos 45 minutos do 1º tempo (Palmeiras); Romário, aos 14, 23 e 48, e Juninho Paulista, aos 40 minutos do 2º tempo (Vasco).