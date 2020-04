Band vai passar Palmeiras x Corinthians, final do Paulista de 1993: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol, Band confirma retransmissão do título do Verdão neste sábado (11), que encerrou um jejum de quase 17 anos

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a Band, seguindo os outros canais, decidiu montar uma programação especial para o fim de semana com uma série de reprises com jogos históricos.

No sábado (11), às 14h (de Brasília), será transmitida a goleada do sobre o por 4 a 0 na final do , que pôs fim o longo jejum de seca do .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras 4 x 0 Corinthians DATA Sábado, 11 de abril de 2020 LOCAL Morumbi HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

3- Quem marcou o nosso primeiro gol na histórica final do Paulista de 1993?#AvantiPalestra #JogandoEmCasa — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) March 25, 2020

SOBRE A FINAL DO PAULISTA DE 1993

O duelo terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

O Palmeiras entrou em campo em busca do título do Campeonato Paulista para encerrar um jejum de 16 anos e nove meses sem comemorar uma conquista.

Mais times

Após ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0, o Verdão entrou em campo no duelo da volta com sangue nos olhos depois da provocação de Viola - na celebração do gol, imitou o porco que o Palmeiras adotara em 1986.

Ele foi campeão paulista em 93 e deu um show no 6x1 que aplicamos no Boca em 94. Parabéns pelos 52 anos, Mazinho!#FamíliaPalmeiras pic.twitter.com/TiFoU8ivC7 — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) April 8, 2018

No dia 12 de junho de 1993, o Verdão não só goleou o seu rival por 4 a 0 como também o calou. Os gols foram marcados por Zinho, Evair (duas vezes) e Edilson.

O TÉCNICO DO PALMEIRAS



Foto: Divulgação Palmeiras

Luxemburgo chegou ao Palmeiras em 1993 para substituir Otacílio Gonçalves no meio do Campeonato Paulista com um duro objetivo: encerrar um jejum de quase 17 anos sem títulos. E conseguiu ao vencer o Paulista com um time imbatível, que contava com César Sampaio, Edmundo, Zinho, Evai e Edílson.

Atualmente na sua quarta passagem pelo clube, Luxemburgo retornou ao Palmeiras em dezembro para ajudar o time a bater de frente com o .

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Palmeiras: Sérgio; Mazinho, Antonio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos; César Sampaio, Daniel Frasson e Zinho; Edilson (Jean Carlo); Edmundo e Evair (Alexandre Rosa). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Escalação do Corinthians: Ronaldo; Leandro Silva, Marcelo, Henrique e Ricardo; Marcelinho Paulista, Ezequiel, Paulo Sérgio e Viola; Neto e Adil (Tupãzinho/Wilson). Técnico: Nelsinho Batista

A CAMPANHA DO PALMEIRAS

Primeira fase

POSIÇÃO CLUBE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 1º Palmeiras 44 19 6 5 73% 2º 39 16 7 7 65% 3º Corinthians 39 16 7 7 65% 4º 39 16 7 7 65% 5º 36 15 6 9 60% 6º Rio Branco 36 13 10 7 60%

Segunda fase

POSIÇÃO CLUBE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 1º Palmeiras 12 6 0 0 100% 2º Guarani 6 2 2 2 50% 3º Ferroviária 6 1 2 3 17% 4º Rio Branco 6 0 2 4 17%

Final

1º jogo: Corinthians 1 x 0 Palmeiras

2º jogo: Palmeiras 4 x 0 Corinthians

Mais artigos abaixo

A CAMPANHA DO CORINTHIANS

Primeira fase

POSIÇÃO CLUBE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 1º Palmeiras 44 19 6 5 73% 2º São Paulo 39 16 7 7 65% 3º Corinthians 39 16 7 7 65% 4º Santos 39 16 7 7 65% 5º Guarani 36 15 6 9 60% 6º Rio Branco 36 13 10 7 60%

Segunda fase

POSIÇÃO CLUBE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 1º Corinthians 9 4 1 1 75% 2º São Paulo 8 4 0 2 67% 3º Santos 5 2 1 3 42% 4º 2 1 0 5 17%

Final

1º jogo: Corinthians 1 x 0 Palmeiras

2º jogo: Palmeiras 4 x 0 Corinthians