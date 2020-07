Band vai passar Cruzeiro x São Paulo, pela final da Copa do Brasil de 2000: quando será, horário e mais da reprise

Com gol de falta de Geovanni no final da partida, a Raposa conquistou, de virada, seu terceiro título da competição

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus , cada vez mais, emissoras apostam em reprises de jogos históricos. No próximo domingo (12), os torcedores do poderão relembrar a épica conquista da Copa do de 2000, contra o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro 2 x 1 São Paulo DATA Domingo, 9 de julho de 2000 DATA DA REPRISE Domingo, 12 de julho de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Band reprisará título do Cruzeiro sobre o SPFC na de 2000 https://t.co/TjVjcBw9EX — UOL Esporte (@UOLEsporte) July 6, 2020

O duelo terá transmissão da TV Band, dentro do programa "Você Torceu Aqui".

SOBRE A FINAL DA COPA DO BRASIL DE 2000

Este é o time que foi Campeão da @CopaDoBrasil no ano 2000. O título representou nosso tricampeonato pela competição!



Bora gabaritar em mais um Quiz?



📷: Acervo/Cruzeiro pic.twitter.com/IWZ2o6IDYi — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) April 30, 2020

Depois de São Paulo e Cruzeiro empatarem no Morumbi por 0 a 0, a decisão ficou para o Mineirão. Com gol de Marcelinho Paraíba no primeiro tempo, tudo indicava que o Tricolor sairia da fila e seria campeão inédito da competição, já que a precisava de dois gols para sair com o título e o jogo já se aproximava do final.

Fábio Jr. descontou, mas o time mineiro ainda precisava de um gol. Aos 45 do segundo tempo, Geovanni, de falta, marcou o gol histórico que deu a taça ao torcedor celeste.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Cruzeiro: André; Rodrigo (Fábio Júnior), Cris, Cléber e Sorín (Viveros); Donziete Oliveira, Ricardinho, Marcos Paulo e Jackson (Muller); Oséas e Geovanni. Técnico: Marco Aurélio.

Escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Belletti, Edmílson, Rogério Pinheiro e Fábio Aurélio; Alexandre (Axel), Maldonado, Raí e Marcelinho Paraíba; Edu (Fabiano) e (Carlos Miguel). Técnico: Levir Culpi.

Gols: Marcelinho Paraíba (SPO, aos 21' do segundo tempo); Fábio Júnior (CRU, aos 35' do segundo tempo) e Geovanni (CRU, aos 45' do segundo tempo)