Band vai passar Corinthians x São Paulo, final do Brasileirão de 1990: quando será, horário e mais da reprise

Ainda sem futebol no Brasil, Band confirma retransmissão do jogo em que o alvinegro paulista conquistou seu primeiro Brasileirão com Neto inspirado

Com o futebol ainda paralisado no brasil devido ao surto do coronavírrus, a Band segue exibindo reprises de jogos históricos na faixa "Você Torceu Aqui". No dia 21 de junho, os torcedores do poderão relembrar a épica conquista do Campeonato Brasileiro de 1990, contra o . Esse foi o primeiro título brasileiro do alvinegro paulista, ano em que Neto se sagrou como um dos grandes ídolos da história do clube.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians 1x0 São Paulo DATA Domingo, 21 de junho de 2020 LOCAL Estádio do Morumbi - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação/Corinthians

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Band, na TV aberta.

SOBRE A FINAL DO BRASILEIRÃO DE 1990



Foto: Instagram/Neto

Em dezembro de 1990, o fiel torcida do Corinthians enfim saboreou um título do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o clube do Parque São Jorge precisava apenas de um empate para levar o troféu. Novamente em um Morumbi lotado, com mais de 100 mil pessoas, o Corinthians venceu outra vez pelo placar mínimo, com gol chorado, na raça, de Tupãzinho.

NETO ENTRA PARA HISTÓRIA



Foto: Instagram/Neto

A equipe do Corinthians estava longe de ser uma das favoritas ao título. Mas a história começou a mudar principalmente pelas grandes atuações de Neto. Com a camisa 10, o meia foi extremamente decisivo e liderou o clube em seu primeiro título do Brasileirão.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Corinthians: Ronaldo; Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir; Márcio, Wílson Mano e Tupãzinho; Neto (Ezequiel), Fabinho e Mauro (Paulo Sérgio). Técnico: Nelsinho Batista.

Escalação do São Paulo: Zetti, Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo; Flávio, Bernardo e Raí (Marcelo); Mário Tilico (Zé Teodoro), Eliel e Elivélton. Técnico: Telê Santana.

A CAMPANHA DO CORINTHIANS

RODADA JOGO GOLS Quartas de final Corinthians 2x0 Neto (2x); Gérson Quartas de final Atlético-MG 0x0 Corinthians - Semifinal Corinthians 2x1 Paulo Rodrigues (contra) e Neto; Wágner Basílio Semifinal Bahia 0x0 Corinthians - Final São Paulo 0x1 Corinthians Wilson Mano Final Corinthians 1x0 São Paulo Tupãzinho

A CAMPANHA DO SÃO PAULO