Band vai passar Corinthians x Palmeiras na final do Brasileirão 1994: quando será, horário e mais da reprise

A onda das reprises continua: Band confirma retransmissão do título brasileiro do alviverde paulista com vitória sobre seu maior rival

Desde que o futebol foi paralisado devido ao surto do novo coronavírus, a TV Bandeirantes vem montando uma programação especial: semana após semana, está transmitindo duelos históricos de times brasileiros.

No próximo domingo (28), os torcedores do poderão relembrar o título histórico do Campeonato Brasileiro de 1994, em final eletrizante contra o . Após vencer a primeira partida por 3 a 1, o empate com um gol para cada lado no segundo confronto foi o suficiente para dar o bicampeonato ao alviverde paulista.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras 1 x 1 Corinthians DATA DO JOGO 18 de dezembro de 1994 DATA DA REPRISE Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Divulgação/Twitter Canal Premiere

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes.

SOBRE A FINAL DO BRASILEIRO DE 1994

Há 22 anos ganhamos o Brasileiro ao vencer o Corinthians! Ouça as músicas mais tocadas em 1994 em nosso @SpotifyBR ➤ https://t.co/cGy6rMGkgT pic.twitter.com/RpBcnlw6r9 — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) December 18, 2016

Após vencer o Brasileirão de 1993, o Palmeiras chegava em mais uma final da competição com a forte equipe formada em parceria com a Parmalat. Em 1994, o craque do Palmeiras vinha sendo Rivaldo, contratado após passagem pelo Corinthians. E na final, a ‘lei do ex’ não perdoou.

A primeira partida terminou com vitória alviverde por 3 a 1, com dois gols de Rivaldo. Na partida decisiva, mais um gol do camisa 10 garantiu o empate por 1 a 1 que deu o bicampeonato nacional ao Palmeiras.

OS 11 TITULARES NA PARTIDA

Escalação do Palmeiras: Velloso; Cláudio, Antônio Carlos, Cléber, Wagner, César Sampaio, Flávio Conceição (Amaral), Rivaldo, Zinho, Edmundo (Tonhão) e Evair. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Escalação do Corinthians: Ronaldo Giovanelli; Paulo Roberto, Gralak, Henrique, Branco, Souza (Tupãzinho), Marcelinho Paulista, Luizinho, Marcelinho Carioca, Marques e Viola. Técnico: Jair Pereira.

Gols: Rivaldo (Palmeiras); Marques (Corinthians).

A CAMPANHA DO PALMEIRAS

RODADA JOGO GOLS Quartas de final 1 x 2 Palmeiras Souza; Roberto Carlos e Maurílio Quartas de final Palmeiras 2 x 1 Bahia César Sampaio e Evair; Rivelino Semifinal Palmeiras 3 x 1 Cléber, Zinho e Evair; Júlio Cesar Semifinal Guarani 1 x 2 Palemiras Fábio Augusto; Rivaldo (2x) Final Corinthians 1 x 3 Palmeiras Rivaldo (2x) e Edmundo; Marques Final Palmeiras 1 x 1 Corinthians Rivaldo; Marques

A CAMPANHA DO CORINTHIANS

Fase JOGO GOLS Quartas de final 1 x 1 Corinthians Maurinho; Tupãzinho Quartas de final Corinthians 0 x 0 Bragantino - Semifinal 3 x 2 Corinthians Reinaldo (3x); Branco e Marcelinho Carioca Semifinal Corinthians 1 x 0 Atlético-MG Branco Final Corinthians 1 x 3 Palmeiras Rivaldo (2x) e Edmundo; Marques Final Palmeiras 1 x 1 Corinthians Rivaldo; Marques

NARRAÇÃO E COMENTÁRIOS

A narração será original, da época, com Luciano do Valle, além de contar com os comentários do ex-jogador Roberto Rivellino.