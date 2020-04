Band só exibe compacto do Mundial de 1992 e decepciona torcedores do São Paulo

Tricolores usaram as redes sociais para reclamar que esperavam ver a histórica vitória sobre o Barcelona na íntegra

Os torcedores do tiveram a chance de ver ou rever na tela da Bandeirantes neste domingo a histórica vitória por 2 a 1 do Tricolor sobre o na final do Mundial de 1992.

Mas nem todos ficaram muito felizes com a exibição da partida. O motivo: a Band exibiu só o compacto do jogo entre 14h e 15h de Brasília, e não a partida inteira como muitos acreditavam.

Nas redes sociais, muitos são-paulinos reprovaram a opção adotada pela emissora.

#futband Achei que a Band iria transmitir o jogo do São Paulo x Barcelona na íntegra, porém é um compacto bem mal editado, lamentavelmente. — Luís Hansen (@luis_hansen) April 19, 2020

@BandTV Merecíamos o jogo na íntegra e não o compacto de São Paulo x Barcelona, ver todos os detalhes desse jogo histórico #FutBand — Nando_Fn_1988 (@fn_nando) April 19, 2020

O #FutBand, vocês prometeram o jogo na íntegra, ou não? Tá passando os melhores momentos, um compacto! — SPFC24HORAS.COM.BR 🇾🇪 (@SPFC24Horas_) April 19, 2020

Então #FutBand,

vamos conversar...!



Reprise, compacto e melhores momentos são coisas distintas. Coisa que o "canal do esporte" sabe muito bem diferenciar!



Não se pode anunciar uma coisa para elevar o hype da galera e depois transmite outra.



Baita bola fora com a torcida! 🤦🏻‍♂️ — Paulo Canuto (de 🏠) (@PauloCanuto1) April 19, 2020

Não seria transmitido o jogo na íntegra? Botar o jogo cortado é querer fazer a gente de palhaço, dona @Band_Esportes

São Paulo x Barcelona#FutBand — Djanilson Lopes (@Djanilsonlopes) April 19, 2020

#FutBand sacanagem anunciar que vai passar São Paulo x Barcelona e passa só um compacto do jogo!!! Muita sacanagem — Leandro Mendes (@Leandro19379157) April 19, 2020

A Band exibiu o compacto com narração original de Luciano do Valle e comentários de Juarez Soares. Com a bola rolando, Stoichkov abriu o placar para o Barça em Tóquio, mas Raí, com dois gols, garantiu a taça para o São Paulo de Telê Santana.

Segundo compacto da Band

Uma semana antes do Mundial de 1992, a emissora paulista reprisou outro jogo histórico: a final do Paulista de 1993 entre e , que encerrou o jejum de taças do .

Na ocasião, também só os melhores momentos foram exibidos - e com narração atual e comentários de Neto, ídolo corintiano, o que também provocou críticas na web.

Outra emissora de TV aberta a apostar em reprises neste período de paralisação do futebol, a Globo vem passando as partidas em sua totalidade aos domingos e com narração original.