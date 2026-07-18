Balugon revela os bastidores da decisão mais estranha da Copa do Mundo de 2026: “Achei que fosse uma ‘piada’!”

Folarin Balogun, atacante da seleção dos Estados Unidos, revelou sua grande surpresa após a decisão excepcional que lhe permitiu voltar a disputar a Copa do Mundo de 2026, apesar de ter sido expulso nas oitavas de final, afirmando que, a princípio, pensou que se tratava apenas de uma “piada”.

O caso de Balojun gerou grande polêmica na Copa do Mundo de 2026. Embora o atacante americano tivesse sido suspenso após a expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interveio para revogar a suspensão, em um caso sem precedentes.

O atacante do Monaco, da França, explicou, durante uma sessão de bate-papo com o ícone do basquete LeBron James no evento Fanatics Fest, realizado em Nova York, que não acreditou na notícia do levantamento da suspensão antes do confronto contra a Bélgica.

Balogun disse, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol “Marca”: “Dois dias antes da partida contra a Bélgica, me disseram que eu poderia jogar novamente. Para mim, parecia irreal; no começo, achei que estivessem brincando comigo”.

Ele acrescentou: “Quando recebi o cartão vermelho, fiquei muito chocado, e acho que a maioria das pessoas que viu a jogada também ficou chocada, mas não tive outra escolha a não ser aceitar a decisão”.

O atacante americano também revelou uma conversa que teve com o técnico da seleção, Mauricio Pochettino, após aquela partida, dizendo: “Depois do jogo, ele me disse: ‘Esteja pronto... apenas esteja pronto’, mas achei que ele estivesse dizendo isso apenas para me animar e ajudar a equipe”.

E continuou: “Cerca de dois dias depois, fiquei surpreso com a notícia de que eu estava autorizado a voltar a jogar”.

A decisão de suspender a suspensão de Balogun gerou ampla polêmica, pois ocorreu após uma ligação feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, na qual ele solicitou uma revisão do caso da expulsão, considerando que a interferência “nem sequer merecia ser considerada uma falta”, o que resultou no cancelamento da suspensão e na autorização para que o atacante americano voltasse a jogar.