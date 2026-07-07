Balugon quebra o silêncio sobre a crise em torno da anulação de sua expulsão, após a eliminação dos Estados Unidos da Copa do Mundo

O atacante americano Folarin Balogun afirmou que a decisão de permitir sua participação na partida contra a Bélgica na madrugada desta terça-feira foi controversa, ressaltando, ao mesmo tempo, que não interveio de forma alguma nos bastidores da revogação de sua suspensão automática.

Balogun disse aos jornalistas após a partida, segundo o site da ESPN: “Certamente, é algo polêmico quando a decisão é revogada. Aceitamos a decisão quando vi o cartão vermelho e também aceitamos quando fomos informados de que eu poderia jogar. Não participei desse processo, e o assunto não teve nada a ver comigo pessoalmente”.

Essas declarações vieram após a ampla polêmica que acompanhou a suspensão pela FIFA do cartão vermelho recebido pelo jogador na partida anterior contra a Bósnia e Herzegovina, nas oitavas de final — medida que coincidiu com as afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pressionou pessoalmente o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para resolver a crise.

A participação de Balugon não impediu a eliminação da seleção americana da Copa do Mundo de 2026 após a goleada sofrida contra a Bélgica por 4 a 1 nas oitavas de final, e as questionamentos continuam a cercar a FIFA sobre as interferências políticas no esporte, apesar de Infantino insistir que a decisão foi tomada pela Comissão Disciplinar Independente da FIFA.

Balugun revelou que se dirigiu ao técnico da Bélgica, Rudi Garcia, após a partida para parabenizá-lo pela vitória, o que foi recebido com simpatia pelo técnico, que comentou sobre o gesto dizendo: “Ele veio até mim e gostei disso; ele não tem culpa e não fez nada de errado; eu o respeito”.

A Comissão de Disciplina da FIFA aplicou o artigo 27 do Código Disciplinar, que permite uma suspensão discricionária das penalidades com base em “circunstâncias especiais” não divulgadas, o que contraria o artigo 66.4, que prevê a suspensão “automática” para a partida seguinte após uma expulsão direta.

Essa aplicação excepcional abre espaço para recursos no torneio; a Federação Inglesa de Futebol está analisando suas opções em relação à expulsão do zagueiro Jarell Quansah contra o México, enquanto a União Europeia de Futebol (UEFA) criticou a decisão, considerando que a FIFA “ultrapassou os limites”, ao que a Federação Internacional respondeu afirmando que a anulação de cartões vermelhos é comum nas principais ligas europeias como medida disciplinar habitual e nunca gerou qualquer crise.

Por outro lado, o técnico da seleção americana, o argentino Mauricio Pochettino, expressou sua profunda decepção com a interferência da “política e da manipulação” e o discurso sobre ética e integridade que acompanhou a eliminação de sua equipe, afirmando que a polêmica não afetou o desempenho geral em campo e ressaltando que sua função se limitou a treinar a equipe e utilizar os jogadores legalmente disponíveis de acordo com os regulamentos da FIFA.