Balotelli se vê no mesmo nível que Messi e Cristiano Ronaldo: "Perdi chances"

Que Messi e Cristiano Ronaldo são dois dos melhores jogadores da história, está claro para cada admirador de futebol. Mas não só torcedores como outros atletas afirmam este fato, como o italiano de 31 anos Mario Balotelli. Inclusive, o ex-Milan, Inter de Milão e City acredita que está no mesmo nível de qualidade do argentino e do português, e por isso não sente inveja dos astros.

Em entrevista ao The Athletic, Balotelli relatou que apesar de alguns momentos em sua vida, mantém mesmo nível de Cristiano e Messi:

“Perdi algumas chances de estar nesse nível. Mas eu tenho 100% de certeza de que minha qualidade está no mesmo nível dessas pessoas, mas eu... perdi algumas chances, sabe? Acontece.

E hoje em dia, não posso dizer que sou tão bom quanto Ronaldo, porque Ronaldo ganhou quantas bolas de ouro (Ballons d'Or)? Cinco? Você não pode se comparar com Messi e Ronaldo, ninguém pode. Mas se estamos falando apenas de qualidade, qualidade do futebol, não tenho nada a invejar deles, para ser honesto.”

O jogador, como citado, tem grandes passagens pela Inglaterra e Itália, principalmente no Manchester City, onde o mesmo afirma que tinha potencial para conquistar Bola de Ouro na época. Ele ainda cita sobre o status de ídolo de Aguero, o qual poderia ter alcançado caso tivesse ficado no City:

“Acho que esse foi meu maior erro, deixar o City. Mesmo no ano em que saí, joguei muito bem no Milan por um ano e meio, mas depois disso tive alguns problemas. E agora que estou mais velho, sei que não deveria ter saído do City naquela época."

“Todos esses anos vendo o City melhorando, melhorando e melhorando. Eu poderia estar aqui como Sergio Aguero por muito tempo."

“Se eu tivesse minha mentalidade agora, quando estava no City, provavelmente uma Bola de Ouro eu poderia ter ganho, tenho certeza disso. Mas você sabe, quando você cresce, você amadurece mais."

"Foi inacreditável", disse Balotelli sobre a Premier League conquistada com o City, título que acredita ter sido ainda mais emocionante do que a Champions League, com a Inter de Milão. Hoje, o atleta atua no futebol da Turquia, pelo Demirspor, e foi convocado para a seleção italiana para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar, deste ano.