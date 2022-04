Balotelli revela desejo em atuar pelo Boca Juniors: 'Se me chamar, eu vou'

Não é novidade que o futebol sul-americano faz sucesso entre os amantes de futebol. E não só entre os torcedores, mas também jogadores, que sempre sabem o que está rolando com os hermanos, especialmente da Argentina e do Brasil, é muito comum ouvir da boca de grandes atletas que eles sonham ou já sonharam em vir jogar por aqui. E agora foi a vez de Mario Balotelli.

Considerado um dos melhores jovens atacantes de sua geração quando surgiu para o futebol, Mario Balotelli, que hoje defende Adana Demirspor, da Turquia, teve incríveis passagens por grandes times da Europa, especialmente da Itália, como Inter de Milão, e na Inglaterra como Manchester City, além de ter defendido outros tantos como Milan, Liverpool e Olympique de Marselha, e a seleção italiana, inclusive em Copa do Mundo.

Super Mario, como foi apelidado ao longo de sua carreira, porém, ainda tem um sonho para realizar: jogar no Boca Juniors. Participando de um streaming com Sergio Aguero, seu ex-companheiro argentino no Manchester City, respondeu que a equipe Xeneize é o time argentino que ele mais gosta. Ao ver a firmeza na resposta de seu amigo, Kun assumiu um papel de jornalista e foi ainda mais fundo nessa história, até tirar do italiano que ele gostaria de defender as cores da equipe.

O jogador recém aposentado instigou perguntando o que Balotelli faria caso recebesse uma ligação de Riquelme, e recebeu uma resposta bastante convincente de Balotelli.

"Eu venho (sic) se me chamar. Todas as crianças que cresceram na Europa cresceram vendo vídeos de Maradona e Riquelme no Boca. Conheci o Boca por causa de Maradona e Riquelme. Então, gostaria de jogar, no mínimo, um ano no Boca", disse o atacante italiano.

Aos 31 anos, Balotelli defende o Adana Demirspor desde o ano passado. Ao todo, marcou 13 gols e deu mais quatro assistências em 30 partidas disputadas.