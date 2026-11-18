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Como é José Mourinho? A Dazn tentou mostrar isso no documentário "Winning", que conta a trajetória do Special One desde a Inter da tríplice coroa até seu retorno, agora, ao Real Madrid. Ao longo dos 55 minutos do documentário, vários de seus ex-jogadores dão depoimentos, entre eles Mario Balotelli.

O ex-atacante da Inter, muito jovem na época da tríplice coroa e dono de uma personalidade peculiar, contou várias histórias divertidas daquele período: dos momentos antes da semifinal contra o Barcelona às entrevistas coletivas que os jogadores assistiam para dar risada, passando pelo vídeo em que ele aparece jogando com amigos durante uma folga antes da partida que a equipe venceu por 1 a 0 com um gol seu. E, por fim, usou várias palavras para descrever seu ex-treinador, de "criança" a "gênio".

BALOTELLI SOBRE MOURINHO - "Comigo, ele foi como um irmão mais velho. Por isso, às vezes foi muito duro, porque tenho uma personalidade peculiar. Ele sabia tirar o melhor de você, mas nem sempre fazia isso por bem. Às vezes, fazia você ficar muito bravo, irritava você... Eu entrava em campo e pensava: 'Hoje vou fazer três gols para calar a boca dele'. Mas era esse o objetivo dele (risos)."

O VÍDEO ANTES DO CHIEVO - "Ele era como um treinador mental. Fazia joguinhos psicológicos que, no fim, levavam você a jogar e dar tudo por ele. Durante uma viagem para enfrentar o Chievo, nós nos reunimos antes da partida e, como sempre, falávamos de tática. Mas, quando começou a sessão de vídeo, apareci nas imagens jogando com amigos em um parque, em um torneio de três contra três. Pensei: 'Por que ele está fazendo isso?'. Achei que fosse para fazer o time rir, mas a mensagem também era: 'Se você se sente à vontade para jogar assim, tem que fazer o mesmo na partida. Se você ama o futebol desse jeito e amanhã jogar e não vencermos, não vai jogar mais'. Vencemos por 1 a 0 e eu marquei o gol."

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A SEMIFINAL DA CHAMPIONS - "Todos queriam ganhar a Champions League, mas, naquele momento, era difícil acreditar que conseguiríamos."

Próximas partidas ATA Campeonato Italiano 14:45 INT

AS ENTREVISTAS COLETIVAS - "Na Inter, quando ele dava entrevistas coletivas, nós nos sentávamos e assistíamos todos juntos. Morríamos de rir, era magnífico."

CINCO PALAVRAS PARA DESCREVÊ-LO - Palavras para descrever Mourinho? Às vezes ele era como uma "criança". Depois, eu diria "gênio", porque estava sempre vários passos à frente dos outros. E também "severo", "divertido" e, com certeza, "vencedor".