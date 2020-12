Balotelli estreia pelo Monza com gol após quatro minutos em campo

Ex-Milan, City e Liverpool mostra suas credenciais em sua primeira partida na segunda divisão do Italiano

Mario Balotelli está de volta. Em sua estreia pelo Monza, da segunda divisão italiana, o atacante não precisou de mais de quatro minutos para balançar as redes pela primeira vez com a camisa do time de Silvio Berlusconi, ex-primeiro ministro da e dono do .

Aos 30 anos, o italiano foi contratado até o fim da temporada 20/21. No duelo desta quarta (30) contra o Salernitana, Super Mario abriu o placar para os donos da casa logo aos quatro minutos do primeiro tempo, após completar cruzamento do ex- Carlos Augusto. O time de Balotelli terminou vencendo por 3x0.

Esta foi a primeira partida de Balotelli na temporada, após uma passagem apagada pelo Brescia. Sua última partida havia sido disputada em março de 2020, na derrota por 3x0 contra o . No total foram apenas 19 partidas disputadas, com cinco gols marcados.

Comentando a ida de Balotelli ao Monza, Mino Raiola (famoso empresário de Balotelli, que também dirige a carreira de jogadores como Ibrahimovic, Haaland e Pogba) valorizou a decisão do atacante, que almeja uma promoção inédita do Monza à .

“Ele pode ser fundamental para o Monza”, disse Raiola em entrevista no prêmio anual Golden Boy. “Seu potencial é incrível, mas ele ainda precisa melhorar suas condições físicas. Faremos o possível para deixá-lo em sua melhor forma. Ter Balotelli no elenco mostra que o Monza não planeja seguir na Serie B por muito tempo”, completou.

O Monza ainda conta com nomes como Kevin Prince Boateng (irmão de Jerome Boateng, com passagens por Milan, e ) e Gabriel Paletta (ex-Milan, e ). O presidente é Paolo Berlusconi, irmão do ex-mandatário do Milan.

Ocupando a terceira colocação na tabela da segundona do Campeonato Italiano e com todo o talento de Balotelli, o Monza já pode começar a sonhar com a Serie A.