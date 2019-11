Balotelli, Cavani e mais jogadores da Europa que podem reforçar seu time

Um bom número de bons jogadores que atuam no Velho Continente estão no fim de seus contratos

Os altos investimentos que o fez especialmente nesta temporada, quando trouxe os consagrados laterais Rafinha e Filipe Luís, além de ter investido cerca de R$ 49,5 milhões para tirar o jovem Gerson do futebol italiano, fez com que outros times abrissem os olhos em busca de reforçarem seus elencos para não perderem espaço.

E a oferta de bons nomes do futebol europeu que poderiam jogar no não é pequena. O próprio Flamengo já está em busca de manter a hegemonia construída nesta temporada e está de olho tanto em Mario Balotelli quanto no uruguaio Edinson Cavani. Confira, abaixo, alguns bons jogadores do Velho Continente que um dia poderíamos ver aqui no Brasil.

Mário Balotelli – Brescia

O atacante italiano tem contrato até 2022 com o time da cidade onde cresceu, mas o racismo escancarado que vem enfrentando, até por parte do presidente do Brescia, faz com que Balotelli já busque outros clubes para jogar.

Edinson Cavani –

O uruguaio de 32 anos tem contrato até o fim desta temporada com o e ainda não há um sinal claro sobre a vontade dos franceses em renovar o vínculo – apesar de Cavani ser o maior artilheiro da história do clube.

O Flamengo já apareceu como um dos interessados no jogador, embora Cavani já tenha falado no passado com carinho em relação ao .

Nemanja Matic –

O meio-campista sérvio tem um talento inquestionável, apesar de ter caído de rendimento no Manchester United – com quem possui contrato até o fim desta temporada. Matic jogou duas temporadas e meia no , sob o comando do técnico Jorge Jesus.

Charles Aránguiz – Leverkusen

O meio-campista chileno teve sucesso com a camisa do antes de rumar para a Europa, onde desde 2015 representa o . O vínculo com o clube alemão está no fim e o , da , é um dos interessados, mas não é impossível imaginar um retorno para o Brasil.

Fernandinho –

A situação envolvendo o brasileiro do City é mais difícil. Apesar de estar em seu último ano de contrato, o meio-campista é um homem de confiança do técnico Pep Guardiola e o clube inglês está interessado em uma renovação por mais uma temporada. Mas sempre existe a possibilidade de não se chegar a um acordo.

Jemerson –

O zagueiro, ex-Atlético Mineiro, está no seu último ano de contrato com o Monaco. Durante 2019, Jemerson chegou a ter o seu nome especulado no Flamengo.

Outros em último ano de contrato

Ezequiel Garay, meia do de 33 anos, e o italiano Giorgio Chiellini, zagueiro da , também seriam opções. Vale lembrar que o italiano se recupera de lesão.

Sem contrato

Dois jogadores de destaque que atualmente estão sem clubes são o francês Ben Arfa e o meio-campista Lucas Silva, ex- e que teve sucesso no .

Promessas rubro-negras

O alemão Lucas Podolski, atualmente no Vissel Kobe do , e o meio-campista Arturo Vidal, do , costumam manifestar sempre torcida pelo Flamengo e também sempre passam pelo radar do .