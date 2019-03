Balotelli brilha, mas Dembélé é o melhor jogador da semana - Ligue 1 Performance Index

Meia foi o grande destaque com dois gols no fim de semana, mas Nabil Fekir e Mario Balotelli também brilharam

Moussa Dembele desempenhou um papel de protagonista na vitória do Lyon sobre o Toulouse por 5 a 1 no domingo (3). O meia marcou dois gols, com a equipe comandada por Bruno Génésio registrando sua maior vitória da temporada, graças aos talentos individuais.

No entanto, Dembele foi a grande estrela no Top 5 do Opta Performance Index desta semana, que mede o quão bem estão todos os jogadores na divisão e gerencia em uma base semanal, marcando-os de 100. Sua pontuação de 95,7 realmente impressiona.

Nabil Fekir também é outro atleta do Lyon a aparecer no Top 5, registrando 92,7 pontos. Após perder alguns jogos devido a um problema muscular, o jogador voltou a sua melhor forma no domingo. Sua excelência foi destacada pelo fato de ele ter conquistado o quarto lugar no ranking.

Já o Angers empatou com o Monaco em 2 a 2, com Radamel Falcao marcando duas vezes no segundo tempo. Os lances fizeram com que o colombiano terminar em oitavo.

Completando os três primeiros, Mathieu Cafaro, do Reims, também ajudou seu time a se recuperar de alguns gols para garantir um ponto, desta vez contra o Amiens. O jogador de 21 anos teve apenas nove minutos, mas sua contribuição foi profunda, já que ele marcou um chute brilhante da entrada da área, provocando celebrações estridentes enquanto a improvável participação de sua equipe na Europa continua.

Já o Nice conta com dois jogadores no Top 10 desta semana. O mais bem classificado deles é Youcef Atal, que marcou o único gol contra o Strasbourg.

Malang Sarr, por sua vez, teve uma excelente presença defensiva e chegou à décima posição.

Casimir Ninga, que marcou o primeiro gol da vitória do Caen por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain no sábado, terminou em sétimo na classificação, enquanto Mario Balotelli, rejuvenescido, ficou em nono depois de marcar o primeiro gol do Marseille sobre o Saint-Étienne na vitória por 2 a 0.

No próximo final de semana, o italiano terá a oportunidade de continuar sua excelente campanha contra o seu antigo clube, o Nice, no clássico no Stade Velodrome.

Por outro lado, o Monaco recebe o Bordeaux, enquanto o Lille enfrenta uma viagem muito difícil para enfrentar o Saint-Etienne.