Balotelli ataca arbitragem em derrota para Juventus: "tudo para eles"

Em sua estreia, Balotelli reclamou muito da atuação dos árbitros e teve que ser acalmado por seus companheiros

Em seu primeiro jogo como jogador do Brescia, Mario Balotelli criticou muito a arbitragem na derrota para a Juventus por 2 a 1. O atacante afirmou que a Velha Senhora foi beneficiada na partida.

O Brescia até saiu na frente no início do jogo com gol de Alfredo Donnarumma, mas a Juve empatou (com um gol contra) e virou o placar. Após o segundo gol, anotado por Pjanic, Balotelli foi flagrado pelas câmeras falando: “Sempre para a Juve, tudo para eles”.

Na saída de campo, Balotelli se mostrou muito irritado com a atuação dos árbitros e teve até que ser acalmado por seus companheiros. Foi a primeira derrota de Balotelli com a camisa do clube de sua cidade.

Com a vitória, a chegou a liderança da Tim, com 13 pontos, um a mais que a vice-líder . O Brescia está em 12º lugar, com 6 pontos. Na próxima rodada, a Juventus recebe o SPAL e o Brescia viaja para enfrentar o Napoli.