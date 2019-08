Bale volta a ser relacionado por Zidane; Rodrygo continua no time B do Real Madrid

Equipe faz último jogo de pré-temporada neste domingo (11), contra a Roma

Enquanto a temporada não inicia, Zinedine Zidane continua mandando recados, apesar de não estar conversando com a imprensa antes dos jogos, com as listas de convocados. Para última partida de pré-temporada contra a neste domingo (11), ele reintegrou Gareth Bale ao grupo, mas James e Mariano seguem fora, enquanto Rodrygo continua no time B.

Com o mercado inglês fechado, Bale pretende permanecer na lista, por mais que não seja a real vontade de Zidane. Assim, o galês terá oportunidades para entrar em campo e mudar a opinião do treinador.



James e Mariano, por outro lado, estão próximos de sair e devem jogar a temporada em uma nova equipe. O plantel do Real Madrid não está fechado, com alguns jogadores que podem sair e outros que, supostamente, podem chegar.

Já Rodrygo e Kubo seguem no time B do Real Madrid, treinando com Raul.