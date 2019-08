Bale renasce em vitória do Real e até Zidane elogia: "Ele vai ficar!"

O galês, que estava sem moral nenhuma com o treinador do Madrid, foi titular e grande destaque na vitória sobre o Celta de Vigo, em La Liga

Gareth Bale passou todo o período de transferências tendo a sua saída especulada do . Contratação mais cara na história madridista, e herói do último título de , conquistado em 2018, o galês esteve a detalhes de acertar sua ida para o futebol chinês, já que o técnico Zinedine Zidane vinha dizendo que não contava mais com o seu futebol. Mas as coisas mudaram.

Bale não apenas ficou no Real Madrid, como foi escalado entre os titulares na estreia do clube na edição 2019-20 de e foi peça importante na vitória por 3 a 1 sobre o , na Galícia. Foi do galês a assistência para Benzema abrir a contagem, logo aos 12 minutos. No segundo tempo, Toni Kroos e Lucas Vázquez ampliaram em um momento no qual os madridistas estavam com um a menos em campo, por causa da expulsão de Luka Modric. Nos acréscimos, Losada descontou para os donos da casa.

Além da assistência, Bale deixou o campo como jogador que mais fez desarmes [três, segundo a Opta Sports] pela sua equipe. Finalizado o duelo, Zinedine Zidane exaltou a entrega do meia-atacante, substituído na reta final do segundo tempo: “o trabalho de Vini e Gareth (Bale) foi muito bom, e depois eu tive que mudar um pouco porque eles trabalharam muito”, disse o francês, antes de garantir, enfim, a permanência do camisa 11.

“Ele está aqui com todos. Estou muito feliz pelo jogo dele. Ele vai ficar. Vini e Bale foram bem e defenderam bem”.

Quanta diferença para meses atrás!