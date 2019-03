Bale pode ser usado como moeda de troca pelo Real para ter Pogba, diz jornal

Galês vive instabilidade no Real Madrid e especulação aumentou após francês manifestar desejo de jogar em equipe de Zidane

Apesar de reconquistar um pouco da moral que perdeu ao longo da temporada, Gareth Bale pode ter seus dias como jogador do chegando ao fim e, por consequência, a chegada de Paul Pogba seria cada vez mais possível. Ao menos é o que garante o Diario AS.

A publicação revela que o galês tem sido bancado nos Merengues graças ao presidente, Florentino Pérez, mas não é considerado como peça principal no elenco. O teria manifestado desejo em obter o atacante em diversos momentos, mas não via chances de a possiblidade se tornar real.

Compare os números entre Gareth Bale e Paul Pogba nos campeonatos nacionais desta temporada:

A situação mudou com a chegada de Zinedine Zidane. O treinador teria manifestado desejo em contar com Pogba desde 2016, porém o então comandante do United, José Mourinho, não teria dado aval à transferência. Além disso, a relação ruim entre Pérez e o empresário do francês, Mino Raiola, não ajudaria naquele momento.

Acontece que, pelo momento atual, ambos poderiam ser envolvidos numa troca. Zidane teria total liberdade para montar o elenco a partir da próxima temporada com o objetivo de dar nova cara ao plantel madrilenho e a ida de Pogba à capital espanhola não está descartada na próxima janela de transferências.