Bale pode ser envolvido em negociação do Real Madrid com Tottenham por Pochettino, diz jornal

Galês pode ajudar a determinar o futuro do treinador

Gareth Bale pode ter papel importante no futuro do técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino. O Real Madrid gostaria de contar com o comandante para a próxima temporada e o time inglês, por sua vez, gostaria de trazer Bale de volta.

Bale, inclusive, pode ser usado como trunfo para o Real vencer a concorrência do Manchester United, que estaria interessado também em Pochettino após a demissão de Mourinho.

Cabe agora saber o que Bale pensa da ideia de retornar aos Spurs após meia década.