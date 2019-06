"Bale jogaria facilmente no time do Manchester United", diz ídolo do clube inglês

Ian Rush, ex-jogador dos Red Devils, crê que o galês deveria se transferir para o Old Trafford na próxima temporada do futebol europeu

Gareth Bale iria “entrar” na equipe do , diz Ian Rush, com os Red Devils e o sendo as únicas opções realistas disponíveis para o jogador do .

Com seu futuro no Santiago Bernabeu sendo questionado, um retorno à Premier League está sendo debatido para o atleta do .

Tem sido sugerido que o Real poderia até mesmo fazer uma troca de empréstimo, então eles estão ansiosos para tirar o atacante de 29 anos de seu plantel.

Se a porta de saída se abrir para Bale, então Rush acredita que ele deveria estar considerando uma revisão de seus passos para o Spurs ou uma jogada de alto nível para Old Trafford.

A conversa de interesse da United começou a desvanecer-se, mas eles conseguiram levar um desempenho comprovado que escorregaria sem problemas para o seu lado e imediatamente melhoraria o padrão coletivo da equipe de Ole Gunnar Solskjaer.

Rush disse à BBC Sport sobre os rumores de Tottenham e Red Devils: "Além disso, para onde mais você está olhando? Olhando para o Manchester United na última temporada, acho que ele entraria nesse time agora".

Rush acrescentou sobre a problemática situação em que Bale se encontra, com a certeza de que ele foi considerado excedente aos requisitos em Madrid: "Quando um clube quer se livrar de você e ele quer ficar, é muito difícil e eu sinto por ele, porque como eu disse antes, os torcedores do Real Madrid deveriam estar aplaudindo-o".

"Você chega a um estágio em que diferentes gerentes têm diferentes maneiras. Você só espera que Gareth receba de volta, espero, na Premier League, porque todo mundo quer vê-lo jogar. Nos últimos dois jogos do País de Gales, ele não tem sido o jogador que é, mas às vezes até os maiores jogadores têm que fazer alguns jogos ruins", comentou.

Bale parecia uma sombra do seu antigo eu, com perguntas sendo feitas de seu desejo e fome depois de se tornar um bode expiatório na .

Muitos acreditam que um movimento pode ajudá-lo a redescobrir sua faísca, com Rush da opinião de que um homem com quatro medalhas dos vencedores da Liga dos Campeões ainda tem muito a oferecer.

"Ele ainda tem alguns anos e depende de qual clube quer levá-lo", acrescentou o ex-atacante do e da .