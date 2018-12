Bale é eleito o melhor do Mundial, e brasileiro fica com a Bola de Prata

Com três gols, galês ainda terminou como o artilheiro do torneio ao lado de Borré, eleito Bola de Bronze

Após conquistar mais uma vez o Mundial de Clubes com o Real Madrid, o galês Gareth Bale foi eleito pela Fifa o melhor jogador do torneio realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Embora tenha passado em branco na goleada por 4 a 1 na decisão, Bale marcou os três gols da vitória do Real sobre o Kashima Antlers por 3 a 1, na semifinal, e ainda terminou como o artilheiro do Mundial o lado de Rafael Borré, do River Plate, que ficou com a Bola de Bronze da competição.

Já o brasileiro Caio foi eleito o segundo melhor do Mundial. Aos 24 anos, o jogador foi o grande nome do Al Ain e, segundo a imprensa europeia, já está na mira de clubes do futebol português.