Bale é ausência em festa do Real, e jornal detona: 'Desrespeito aos torcedores'

A situação de Gareth Bale no Real Madrid é cada vez mais complicada. Desta vez, o jogador, que está lesionado, não esteve presente na festa de comemoração do 35º título espanhol do clube merengue, o que gerou críticas da imprensa local.

A temporada atual não tem ido nada bem para Gareth Bale. Lesionado, o galês disputou apenas sete jogos pelo Real Madrid e sequer esteve presente no estádio Santiago Bernabéu no jogo que sacramentou mais um título de La Liga na conta da equipe merengue.

Assim, o atacante não só não esteve em campo na conquista, como também não foi ao gramado comemorar com seus companheiros após a partida, diferente do que fizeram Hazard, Militão, Alaba, Nacho e Jovic, que também não estiveram no banco de reservas, mas foram acompanhar o jogo.

O jornal espanhol Mundo Deportivo revelou que a ausência de Bale se deu por um desconforto nas costas, uma semana após ser cortado de uma convocação de Carlo Ancelotti por queixas de dor na perna esquerda, segundo o jornal As.

A ausência, mesmo com a tentativa do jogador de justificá-la, rendeu críticas do Mundo Deportivo, que apontou falta de respeito do galês para com o torcedor merengue.

"Assim, a ausência do galês, inicialmente em sua casa, foi mais um claro gesto de desrespeito aos torcedores. A enésima que o jogador dedica aos madridistas e que só aumenta ainda mais as suas diferenças com a equipe em que atua já por sete anos", escreveu o veículo.

De fato, não é de hoje que a relação entre as partes é conturbada. Inclusive, antes de ser emprestado ao Tottenham, o jogador já havia tido posturas que desagradaram a imprensa e os torcedores, como dormir no banco de reservas durante um jogo e uma propaganda da qual participou, que parecia desdenhar do clube. Atitudes como essa incomodaram até os outros jogadores do clube à época.

Com vínculo com o Real Madrid apenas até o final da atual temporada, Bale deve deixar o clube neste mês de junho.