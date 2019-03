"Bale deve se orgulhar de feitos no Real Madrid", diz Michael Owen

Com as atuações de Bale abaixo do esperado no Real, Michael Owen rebate as críticas feitas ao atleta

Gareth Bale deve se orgulhar de tudo o que conquistou no , apesar dos constantes problemas com lesões terem o impedido de concretizar a carreira na capital espanhola, disse o ex-atacante, Michael Owen.

Bale se juntou ao Real Madrid após deixar o em 2012-13 em uma transferência recorde. Ao todo, o jogador há marcou 101 gols com o Real nas 223 partidas disputadas.

Em entrevista ao AS, Owen ressaltou: "Acho que o que Bale conseguiu com o Real Madrid foi muito bom. Olhando para as estatísticas reais, você percebe o que ele fez - todos nós vimos as fotos dele celebrando seus gols em todas as finais importantes como a e a , mas as lesões tornaram as coisas difíceis para ele”.

Por sua vez, o atacante de 29 anos tem sido constantemente ligado à Premier League, com o sendo considerado o time favorito para contratar o atleta, embora o retorno aos Spurs tenha sido mencionado como uma possibilidade pela imprensa local.

Apesar de ter conquistado o terceiro título consecutivo da Champions na temporada passada, a temporada de 2018-19 tem sido tensa para o time de Bale. O clube tentou deter a queda de rendimento ao trazer Zidane de volta ao Santiago Bernabéu.

Owen, por sua vez, demonstrou estar confiante com a chegada do ex-companheiro de equipe ao cargo de treinador do Real: "As coisas vão se acalmar com ele de volta ao clube. O Real Madrid vai trabalhar para se tornar o melhor time novamente".