Bale deixa o Santiago Bernabéu antes do fim do jogo do Real Madrid, revela programa de TV

El Chiringuito aponta que o atleta, lesionado e fora dos gramados, foi ao estádio e assistiu a derrota da equipe para o Real Sociedad

Fora dos gramados por conta de uma lesão sofrida contra o Villarreal no primeiro jogo do ano, Gareth Bale foi ausência na derrota do Real Madrid para o Real Sociedad por 2 a 0 no último domingo (6). Eapesar de não ter sido relacionado para o duelo, o galês compareceu ao Santiago Bernabéu.

No entanto, de acordo com o programa El Chiringuito, o jogador teria ido embora do estádio antes do apito final. Ainda segundo a publicação, Bale foi visto deixando o local aos 33 minutos do segundo tempo.

Ocupando a quinta posição da Liga, com 30 pontos, o Real Madrid está a 10 do líder Barcelona.