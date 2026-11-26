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A questão dos jogadores estrangeiros na Saudi Pro League já tem um rumo definido para a próxima temporada, depois que o jornalista Abdulrahman Al-Hamidi revelou novidades sobre o futuro das regras para estrangeiros, em meio ao debate entre clubes e torcedores sobre a possibilidade de aumentar o número de atletas estrangeiros ou de alterar o mecanismo de inscrição nos próximos meses.

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Os clubes da Saudi Pro League aguardam há algum tempo a decisão das autoridades responsáveis sobre o tema, sobretudo porque o número de jogadores estrangeiros é um dos fatores decisivos no planejamento de contratações e na montagem dos elencos, enquanto segue a disputa para atrair nomes de peso mundial capazes de elevar o nível da competição e reforçar sua presença continental e internacional.

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Al-Hamidi afirmou, durante participação no programa "Nadina", que as informações recebidas de suas fontes indicam que não haverá aumento no número de jogadores estrangeiros na próxima temporada. Ou seja, os clubes não terão vagas extras para atletas estrangeiros em relação ao regulamento atualmente em vigor.

A novidade põe fim às expectativas que circularam nos últimos tempos sobre a possibilidade de ampliar o número de estrangeiros, principalmente diante dos pedidos de parte do público para que os clubes pudessem contratar mais jogadores estrangeiros, o que daria aos treinadores mais opções e aumentaria a competitividade dentro de campo.

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Havia outras mudanças em discussão?

O debate sobre o futuro dos jogadores estrangeiros não se limitou à ideia de aumentar o número de vagas. Ele se estendeu a outras alternativas ligadas à organização dos elencos, entre elas a possibilidade de liberar a lista ou de modificar algumas regras de inscrição de atletas, propostas que estavam em estudo antes da decisão final.

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Al-Hamidi já havia indicado anteriormente que a questão das regras para estrangeiros e as opções relacionadas a ela ainda estavam em análise, e que a definição oficial era esperada em até dois meses, fosse no sentido de aumentar o número, fosse com a adoção de outras mudanças no mecanismo de inscrição dos jogadores.

No entanto, as novidades reveladas pelo jornalista saudita apontam que a decisão caminhou para a manutenção do número atual, sem aumento, o que reduz as chances de os clubes da Saudi Pro League contarem com vagas extras para estrangeiros na próxima temporada.

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O impacto da decisão no planejamento dos clubes

Essa definição é um fator importante nos cálculos dos clubes para a próxima janela de transferências, já que as diretorias de futebol terão de trabalhar com as vagas para estrangeiros disponíveis segundo o regulamento atual, escolhendo com cuidado entre os nomes que já estão no elenco e os novos reforços que pretendem contratar.

A manutenção do número atual também pode obrigar alguns clubes a rever suas prioridades no mercado, sobretudo os times que planejam fazer mudanças amplas em seus elencos, diante da necessidade de equilibrar a qualidade técnica com as opções disponíveis para os treinadores.

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Assim, tudo indica que os clubes da Saudi Pro League vão iniciar a próxima temporada com o mesmo número de jogadores estrangeiros, segundo revelou Al-Hamidi, enquanto aguardam o anúncio oficial dos detalhes finais do regulamento que rege os elencos nos próximos meses.