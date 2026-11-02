Encerrou-se a nona rodada da Liga Joy de Elite Sub-21, da temporada esportiva 2026-2027, após a realização das partidas no domingo e na segunda-feira, dias 1º e 2 de novembro, com o adiamento do confronto entre Al-Tadamon e Al-Hilal.
A rodada testemunhou um empate emocionante no dérbi de Jidá e uma forte reação do Al-Najma diante do Al-Qadisiyah, além de vitórias importantes do Al-Nassr e do Al-Taawoun, enquanto as partidas tiveram um grande saldo de gols e cartões vermelhos.
Moussa Adam salva o Al-Ahli da derrota no dérbi
O Al-Ittihad esteve perto de decidir o dérbi de Jidá diante do Al-Ahli, depois de abrir o placar com um gol de Abdulaziz Al-Shamari aos 17 minutos, mantendo a vantagem até os acréscimos, antes de Moussa Adam surgir e marcar o gol de empate aos 90+4 minutos.
Leia também: Na noite da possível saída: Bozidar acalma a revolta da torcida do Al-Ahli com uma resposta surpreendente
Com esse resultado, o Al-Ahli manteve a diferença de quatro pontos para o líder Al-Ittihad, depois de elevar sua pontuação para 18 pontos na segunda colocação, permanecendo no páreo pela liderança sem permitir que seu rival ampliasse a vantagem.
Al-Nassr e Al-Taawoun somam os três pontos
O Al-Nassr manteve seus resultados positivos, após vencer o Al-Khaleej por dois a zero, com gols de Abdulrahman Al-Anzi aos 18 e aos 45 minutos, dando à sua equipe uma vitória importante na trajetória do campeonato.
O Al-Taawoun aproveitou o tropeço do Al-Ittihad e do Al-Ahli, após voltar do estádio do Al-Watan com uma vitória por 2 a 0, marcada por Abdulmajid Al-Sharif no primeiro minuto e aos 28, reforçando sua posição na terceira colocação e reduzindo a diferença para as equipes da frente.
A virada do Al-Najma aprofunda as feridas do Al-Qadisiyah
O confronto entre Al-Qadisiyah e Al-Najma testemunhou uma das reações mais marcantes da rodada, depois que os donos da casa abriram dois gols de vantagem com Mohannad Al-Jizani aos 3 e aos 26 minutos, mas o Al-Najma virou o resultado no segundo tempo.
Jadhoub Al-Dhafiri marcou o gol que reduziu a diferença aos 50 minutos, antes de Ronald Vizcaíno fazer dois gols aos 65 e aos 87 minutos, conduzindo o Al-Najma à vitória por 3 a 2 e aprofundando o sofrimento do Al-Qadisiyah após mais uma derrota.
Nos demais confrontos, o Damac venceu o Al-Akhdoud por 3 a 2, o Al-Wehda venceu o Al-Orobah por 1 a 0, o Al-Ettifaq venceu o Al-Ansar por 2 a 1, o Al-Fateh venceu o Al-Faisaly por 3 a 0, e o Al-Riyadh venceu o Al-Hazem por 1 a 0, enquanto Al-Jabalain e Neom empataram sem gols, e o Al-Feiha com o Al-Kholood por 3 a 2.
29 gols e 9 expulsões na rodada
No aspecto numérico, a rodada registrou 29 gols em 11 partidas, com média de 2,6 gols por jogo, em comparação com os 36 gols da oitava rodada, na qual foram realizadas 12 partidas.
Três confrontos lideraram a lista dos mais produtivos em gols, com cinco gols cada um: a vitória do Damac sobre o Al-Akhdoud, o triunfo do Al-Najma sobre o Al-Qadisiyah e a vitória do Al-Feiha sobre o Al-Kholood.
Já em relação aos cartões, os árbitros mostraram 52 cartões amarelos, além de 9 cartões vermelhos, fazendo da rodada o maior saldo de expulsões na competição até agora.