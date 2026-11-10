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A França foi abalada pela ausência de Marcus Thuram para os próximos dois jogos da Liga das Nações, contra Itália e Turquia. O atacante da Inter teve de deixar a seleção convocada por Zinedine Zidane após não se recuperar de um problema muscular sofrido em uma partida da Serie A.

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Problema na coxa persiste e frustra atacante da Inter de Milão

As esperanças de Thuram de causar impacto durante a pausa para as seleções acabaram depois que o atacante da Inter de Milão foi oficialmente descartado dos próximos jogos da França. O jogador de 29 anos se apresentou em Clairefontaine na segunda-feira, mas demonstrava dificuldades por causa de um problema físico surgido durante sua atuação pelo clube na Itália. A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou que ele sofre com um problema persistente na parte posterior da coxa direita, lesão sentida pela primeira vez na recente vitória da Inter de Milão por 2 a 0 sobre o Como pelo campeonato.

Embora tenha chegado à concentração da seleção com a intenção de participar das atividades, Thuram não conseguiu integrar o treino principal de segunda-feira e ficou limitado a trabalhos individuais de recuperação. “Esse desconforto persistente o impediu de participar do treino desta segunda-feira, e ele permaneceu em tratamento”, afirmou a FFF em comunicado oficial. Após uma noite de acompanhamento e novas avaliações médicas na manhã de terça-feira, ficou claro que o jogador não teria condições de disputar nenhuma das duas partidas programadas para esta janela, conforme noticiado inicialmente por Dounia Mesli. Por isso, a equipe médica decidiu liberá-lo para retornar ao clube e continuar a recuperação.

Zidane aposta na juventude e convoca Kroupi pela primeira vez

A ausência de Thuram é um desfalque importante para Zidane, que ainda está no início de seu trabalho como técnico da França. Thuram, que disputou 35 partidas pela seleção, queria mostrar seu valor após ficar fora da convocação de setembro. Com o jogador da Inter de Milão de volta a Milão, a comissão técnica agiu rapidamente para preencher a vaga. Em uma decisão que destaca a disposição de Zidane para dar oportunidade a novos talentos, a revelação adolescente Eli Junior Kroupi recebeu sua primeira convocação para a seleção principal. Sua inclusão reflete a tendência crescente de integrar a nova geração ao grupo principal.

“Como não houve melhora nesta manhã, após os exames e em acordo com a Inter de Milão e o jogador, a equipe médica da França decidiu colocá-lo novamente à disposição de seu clube”, acrescentou a FFF. A confirmação oficial encerra a participação de Thuram neste período. Enquanto Kroupi se prepara para se juntar ao grupo, Steve Ngoura foi chamado temporariamente das categorias de base para garantir um número adequado de jogadores nos treinos até que a integração ao elenco principal esteja concluída.

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Desfalque de Kalulu provoca mudanças na defesa

Getty Images

Thuram não é o único jogador da primeira divisão italiana afetado por lesão durante esta pausa para as seleções. A França também perdeu Pierre Kalulu, que sofreu um revés semelhante após um confronto intenso entre Fiorentina e Juventus.

Para suprir a ausência de Kalulu, Zidane recorreu a Saël Kumbedi, decisão que despertou bastante interesse devido à situação atual do jogador em seu clube da segunda divisão francesa. Os desfalques por lesão obrigaram a uma rápida reorganização da defesa e do ataque poucos dias antes de um confronto decisivo pela Liga das Nações. A França viajará a Milão para enfrentar a Itália antes de receber a Turquia em Bordeaux, no domingo. Com dois jogadores experientes fora de ação, caberá aos recém-chegados e aos veteranos restantes manter o alto nível esperado sob o comando de um ícone do futebol como Zidane nesta fase de transição da seleção.