Baixa na defesa do Barcelona: Xavi Espart fica fora até o ano que vem após sofrer lesão no tornozelo em entrada dura de Aurelien Tchouameni

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O Barcelona sofreu um duro golpe na defesa com a notícia de que Xavi Espart ficará afastado por um longo período. O jovem lateral sofreu uma grave lesão no tornozelo durante a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, no domingo, e não deve voltar a jogar antes de 2027.

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Lesão de jovem defensor é confirmada

As opções defensivas do Barcelona ficaram ainda mais limitadas com a notícia de que Espart ficará afastado por um período considerável. O jovem lateral se junta a Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen e Dani Olmo no departamento médico.

O comunicado médico oficial divulgado pelo clube na segunda-feira detalhou a lesão, que ocorreu em um choque. Segundo o comunicado: “Os exames realizados confirmaram que Xavi Espart sofreu uma lesão na sindesmose do tornozelo direito devido a uma colisão com um jogador adversário na partida contra o Real Madrid. O jogador ficará afastado por cerca de sete semanas.”

Análise da entrada de Tchouameni

A lesão ocorreu aos nove minutos do importante confronto contra o Real Madrid, após um carrinho forte de Aurelien Tchouameni. Embora o meio-campista da seleção francesa tenha tocado primeiro na bola, o impulso o levou a atingir o tornozelo de Espart com muita força.

Mesmo assim, Espart tentou continuar jogando apesar da dor por mais de vinte minutos, mas acabou sendo substituído aos 30 minutos, quando ficou claro que não tinha condições de seguir em campo. O defensor já havia entrado na partida com desconforto após um confronto duro em Paris, no qual foi substituído perto do fim.

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Longo caminho até a recuperação

Uma lesão na sindesmose é especialmente problemática para jogadores de futebol, devido à estabilidade exigida do tornozelo nas mudanças rápidas de direção. Esse mesmo tipo de lesão ligamentar afastou Frenkie de Jong por um período considerável nas últimas temporadas, o que indica que o departamento médico provavelmente terá cautela.

Espart disputou nove partidas em todas as competições até aqui nesta temporada e participou diretamente de quatro gols, com dois gols marcados e duas assistências.

Período decisivo pela frente para o Barcelona

A lesão de Espart ocorre em um momento difícil para o Barcelona, que tenta se recuperar após derrotas consecutivas para o Paris Saint-Germain na Champions League e para o Real Madrid no El Clasico de domingo. O time catalão receberá o Alaves no sábado e, depois, enfrentará o Aston Villa em casa pela Champions League, em 3 de novembro, antes de viajar para enfrentar o Atletico Madrid em 8 de novembro.