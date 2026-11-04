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O Barcelona sofreu um duro golpe com a notícia de que Rodri, meio-campista de destaque, sofreu uma lesão muscular durante uma competição europeia. O jogador da seleção espanhola precisou deixar o campo no início desta semana, deixando Hansi Flick com um grande problema para definir a escalação antes de uma partida decisiva em competição nacional.

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Meio-campista é afastado após eliminação na Champions League

O departamento médico do Barcelona confirmou que Rodri não estará disponível para o próximo confronto pelo campeonato contra o Atlético de Madrid. O meio-campista de 30 anos, nascido em Madri, passou por exames na manhã de quarta-feira após ser substituído no intervalo da partida de terça-feira, em que o Barcelona conquistou uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Aston Villa de Unai Emery na Champions League, no Camp Nou, devido a um incômodo na perna direita.

Em boletim médico oficial, o clube catalão esclareceu a natureza do problema. “O jogador do time principal Rodrigo Hernandez passou por exames médicos após o incômodo muscular que sentiu na partida de ontem contra o Aston Villa. Os exames confirmam uma pequena lesão no bíceps femoral da perna direita. Ele não estará disponível para a partida do próximo domingo contra o Atlético de Madrid. O prazo exato de recuperação será determinado pela evolução da lesão”, confirmou o comunicado.

Desfalque importante para o esquema tático de Flick

Flick já havia sinalizado o possível problema logo após o apito final no Spotify Camp Nou. Em conversa com a imprensa, o técnico alemão explicou a decisão de substituir o jogador de 30 anos no intervalo. “Substituí Rodri porque ele sentiu um pequeno incômodo”, afirmou Flick.

O momento da lesão é particularmente frustrante para o Barcelona, dada a enorme importância de Rodri para o esquema atual. Desde a estreia contra o Athletic Club, no fim de agosto, o espanhol tem sido presença quase constante entre os titulares.

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Rodri formou uma parceria de peso com Pedri na dupla de volantes preferida por Flick. Sua capacidade de ditar o ritmo das partidas e recuperar a posse de bola fez dele uma peça indispensável no elenco.

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Elenco do Barcelona fica ainda mais desfalcado

Desde que estreou pelo Barcelona contra o Athletic Bilbao, em 27 de agosto, o ex-astro do Manchester City acumulou 945 minutos em 14 jogos por LaLiga e Champions League. Foi titular em 11 dessas partidas e, enquanto se adaptava ao novo clube, ficou fora apenas do confronto contra o Elche. Além da presença constante, o jogador de 30 anos também contribuiu no ataque, com um gol e uma assistência, reforçando o controle do meio-campo do clube catalão.

A ausência de Rodri ocorre em um momento em que o departamento médico do Barcelona já tem vários nomes de destaque. O clube atravessa um período difícil, com Roony, Andreas Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Kounde e Xavi Espart afastados.

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Confronto decisivo no topo de LaLiga

O Barcelona lidera LaLiga com 30 pontos e tem uma vantagem apertada de dois pontos sobre o Atlético de Madrid, segundo colocado com 28. Isso torna o próximo confronto entre as equipes um momento decisivo na disputa pelo título. Enquanto isso, o Real Madrid aparece logo atrás, em terceiro, com 27 pontos, à espera de qualquer tropeço dos rivais em uma disputa cada vez mais acirrada pela liderança.