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O Fulham sofreu uma baixa importante: Oscar Bobb deve ficar fora até o ano que vem por causa de uma lesão na virilha. O norueguês foi titular em todos os jogos do time de Alvaro Arbeloa na Premier League nesta temporada, mas deve desfalcar a equipe contra o Bournemouth no domingo e pode perder até outras 11 partidas, incluindo a movimentada sequência de fim de ano.

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Bobb deve ficar afastado

Bobb deve ficar fora até o ano que vem após sofrer uma lesão na virilha, um duro golpe para o Fulham. Segundo o Evening Standard, o ponta deve perder o jogo em casa contra o Bournemouth no domingo e pode ficar fora de até outras 11 partidas, o que o afastaria de todo o período de festas.

O jogador de 23 anos foi titular nos 11 jogos do Fulham pela liga nesta temporada e deu uma assistência no surpreendente empate por 1 a 1 com seu ex-clube, o Manchester City, na última partida. O Fulham jogará a cada poucos dias entre o fim de dezembro e o começo de janeiro, o que torna sua ausência ainda mais custosa.

Um longo histórico de problemas físicos

Problemas físicos não são novidade para o norueguês, que passou tempo demais afastado por lesões nos últimos anos. Ele já estava com uma lesão na parte posterior da coxa quando chegou ao Fulham, vindo do City, no ano passado, o que adiou sua estreia em quase dois meses.

Antes disso, ele quebrou a perna em um treino em agosto de 2024 e ficou fora até o fevereiro seguinte. A nova lesão é um duro golpe depois de ele ter se firmado como um dos primeiros nomes escolhidos por Arbeloa para escalar o time.

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Arbeloa perde peça importante no pior momento

A baixa em um momento inoportuno é uma grande dor de cabeça para Arbeloa, que finalmente conseguiu fazer o Fulham engrenar após não vencer nenhum de seus seis primeiros jogos pela liga no comando da equipe. O time agora está invicto há cinco partidas, em uma sequência que inclui empates com Aston Villa, Newcastle e City.

A ausência de Bobb pode abrir espaço para Kevin, o ponta brasileiro que chegou do Shakhtar Donetsk na temporada passada como a contratação mais cara da história do clube, mas fez apenas cinco jogos pela liga nesta temporada. Arbeloa também precisou afastar o interesse pelo capitão Calvin Bassey antes de janeiro.

Bournemouth é o próximo adversário do Fulham

O Fulham recebe o Bournemouth no Craven Cottage no domingo, e Arbeloa agora precisa encontrar uma maneira de manter a invencibilidade sem um de seus jogadores mais influentes durante a parte mais movimentada da temporada.