Baixa importante para o Barcelona no El Clásico! Dani Olmo ficará fora por um mês após sofrer lesão contra o PSG

Barcelona confirma tempo de ausência de Olmo
Os planos de Flick para as próximas semanas foram prejudicados pela notícia de que Olmo ficará fora por aproximadamente um mês. O ex-jogador do RB Leipzig precisou deixar o campo durante a recente derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain na Champions League, o que deixou a comissão técnica apreensiva com sua condição física. Após novos exames realizados pelo departamento médico do clube nesta quarta-feira, os piores temores do Barcelona se confirmaram às vésperas de uma sequência desgastante de jogos.
Em comunicado divulgado por seus canais oficiais, o clube esclareceu a situação: “Os exames realizados confirmaram que Dani Olmo sofreu uma lesão no adutor esquerdo em decorrência de uma ação traumática com um jogador adversário durante a partida contra o Paris Saint-Germain. O tempo estimado de afastamento é de aproximadamente um mês.”
Jogos importantes durante a recuperação
A lesão dificilmente poderia ter vindo em pior momento para o Barcelona, que enfrentará uma série de partidas decisivas nos próximos 30 dias, a começar pelo El Clásico de domingo contra o Real Madrid, no Spotify Camp Nou.
Além do confronto com o Real Madrid, Olmo deve ficar fora de jogos importantes de La Liga contra Alavés, Atlético de Madrid e Villarreal, além de uma partida difícil contra o Aston Villa em competição europeia.
Ausência de Olmo também afeta a Espanha
A ausência de Olmo não será sentida apenas no clube: o meio-campista também deve desfalcar a Espanha na próxima data Fifa, quando a seleção enfrentará Inglaterra e República Tcheca pela Liga das Nações. Luis de la Fuente tem contado muito com a versatilidade e a qualidade técnica de Olmo, características que ficaram evidentes na data Fifa anterior, quando ele deu três assistências em quatro partidas para ajudar a Espanha a conquistar quatro vitórias em quatro jogos e terminar na liderança de seu grupo.
Olmo, que completou 100 jogos pelo Barcelona contra o PSG, disputou 12 partidas em todas as competições pela equipe de Flick nesta temporada, com um gol e quatro assistências. O espanhol havia participado de 44 jogos consecutivos, 32 na temporada passada e 12 nesta, sem sofrer problemas físicos. Ele não sofria uma lesão desde 3 de dezembro, quando deslocou o ombro após marcar contra o Atlético de Madrid. Sua última lesão muscular havia ocorrido em 10 de outubro de 2025.
Campanha perfeita do Barcelona no cenário nacional
No cenário nacional, o Barcelona teve um início perfeito e lidera a tabela de La Liga com 27 pontos em nove jogos: cinco pontos à frente do Atlético de Madrid, segundo colocado. A equipe de Flick tem sido prolífica no ataque, com 39 gols marcados e apenas nove sofridos. A derrota de terça-feira para o Paris Saint-Germain, porém, marcou seu primeiro revés da temporada em todas as competições.