Baixa importante para o Barcelona no El Clásico! Dani Olmo ficará fora por um mês após sofrer lesão contra o PSG

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O Barcelona sofreu um duro golpe com a notícia de que Dani Olmo ficará afastado por lesão. O meia espanhol sofreu um problema muscular durante a derrota do clube catalão por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, pela Champions League, na noite de terça-feira, e agora perderá uma sequência decisiva de jogos da equipe de Hansi Flick.

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Barcelona confirma tempo de ausência de Olmo

Os planos de Flick para as próximas semanas foram prejudicados pela notícia de que Olmo ficará fora por aproximadamente um mês. O ex-jogador do RB Leipzig precisou deixar o campo durante a recente derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain na Champions League, o que deixou a comissão técnica apreensiva com sua condição física. Após novos exames realizados pelo departamento médico do clube nesta quarta-feira, os piores temores do Barcelona se confirmaram às vésperas de uma sequência desgastante de jogos.

Em comunicado divulgado por seus canais oficiais, o clube esclareceu a situação: “Os exames realizados confirmaram que Dani Olmo sofreu uma lesão no adutor esquerdo em decorrência de uma ação traumática com um jogador adversário durante a partida contra o Paris Saint-Germain. O tempo estimado de afastamento é de aproximadamente um mês.”

Jogos importantes durante a recuperação

A lesão dificilmente poderia ter vindo em pior momento para o Barcelona, que enfrentará uma série de partidas decisivas nos próximos 30 dias, a começar pelo El Clásico de domingo contra o Real Madrid, no Spotify Camp Nou.

Getty Images

Além do confronto com o Real Madrid, Olmo deve ficar fora de jogos importantes de La Liga contra Alavés, Atlético de Madrid e Villarreal, além de uma partida difícil contra o Aston Villa em competição europeia.

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Ausência de Olmo também afeta a Espanha

A ausência de Olmo não será sentida apenas no clube: o meio-campista também deve desfalcar a Espanha na próxima data Fifa, quando a seleção enfrentará Inglaterra e República Tcheca pela Liga das Nações. Luis de la Fuente tem contado muito com a versatilidade e a qualidade técnica de Olmo, características que ficaram evidentes na data Fifa anterior, quando ele deu três assistências em quatro partidas para ajudar a Espanha a conquistar quatro vitórias em quatro jogos e terminar na liderança de seu grupo.

Jogos da(o) Liga dos Campeões Como x Manchester United Max

Lille x Galatasaray Max

Real Madrid x Leipzig Max

Bayern de Munique x Arsenal Max

Club Brugge x Lens Max

Sporting x LASK Max

Bétis x Feyenoord Max

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk Max

Aston Villa x Viking Max

















Olmo, que completou 100 jogos pelo Barcelona contra o PSG, disputou 12 partidas em todas as competições pela equipe de Flick nesta temporada, com um gol e quatro assistências. O espanhol havia participado de 44 jogos consecutivos, 32 na temporada passada e 12 nesta, sem sofrer problemas físicos. Ele não sofria uma lesão desde 3 de dezembro, quando deslocou o ombro após marcar contra o Atlético de Madrid. Sua última lesão muscular havia ocorrido em 10 de outubro de 2025.

Campanha perfeita do Barcelona no cenário nacional

No cenário nacional, o Barcelona teve um início perfeito e lidera a tabela de La Liga com 27 pontos em nove jogos: cinco pontos à frente do Atlético de Madrid, segundo colocado. A equipe de Flick tem sido prolífica no ataque, com 39 gols marcados e apenas nove sofridos. A derrota de terça-feira para o Paris Saint-Germain, porém, marcou seu primeiro revés da temporada em todas as competições.