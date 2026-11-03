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O Liverpool sofreu um novo revés por lesão antes de viajar para um compromisso europeu: Ryan Gravenberch foi descartado para o próximo jogo da Champions League contra o Fenerbahce. O meio-campista holandês não integrará a delegação que viajará à Turquia, enquanto o clube busca manter seu bom desempenho no continente.

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Baixa no meio-campo do Liverpool

Gravenberch foi oficialmente descartado da viagem a Istambul após sofrer uma lesão no calcanhar que o impede de disputar a partida da quarta rodada. O ex-jogador do Bayern de Munique não viajará com os companheiros e permanecerá em Merseyside para iniciar a recuperação.

O clube confirmou que o jogador de 24 anos permanecerá no AXA Training Centre para receber tratamento especializado do departamento médico. Em comunicado, afirmou: “Ryan Gravenberch está fora da partida do Liverpool contra o Fenerbahce pela Champions League. Uma lesão no calcanhar impede o meio-campista de integrar a delegação do Liverpool para o confronto de quarta-feira com a equipe turca em Istambul. Ele permanecerá no AXA Training Centre para receber tratamento da equipe médica do clube.”

A lista de desfalques aumenta

Gravenberch não é o único jogador no departamento médico do Liverpool. O clube ainda sente a ausência repentina de Jeremie Frimpong. O holandês foi descartado após sofrer uma distensão muscular pouco depois de entrar em campo no segundo tempo contra o Brentford.

Para piorar, a equipe de Merseyside ainda aguarda a recuperação dos defensores Conor Bradley e Giovanni Leoni, afastados há mais tempo. O jogador da Irlanda do Norte segue um longo caminho até recuperar a plena condição física após uma cirurgia de grande porte no joelho. Já o promissor defensor italiano sofreu contratempos frustrantes na recuperação de uma ruptura complexa do ligamento cruzado anterior (LCA), levando as opções defensivas do Liverpool ao limite.

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Iraola define a delegação

Apesar da ausência de Gravenberch, o Liverpool confirmou uma delegação de 22 jogadores para a viagem ao estádio Sukru Saracoglu. O grupo inclui nomes importantes e experientes, como Alisson Becker, Virgil van Dijk e Alexis Mac Allister, além de jovens promissores como Rio Ngumoha e Jayden Danns. A delegação partiu do aeroporto Liverpool John Lennon na manhã de terça-feira para iniciar os últimos preparativos na Turquia.

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O Liverpool busca um resultado importante em Istambul para melhorar sua posição na tabela da fase de liga. Iraola terá de encontrar o equilíbrio certo no meio-campo sem a mobilidade de Gravenberch, possivelmente dando mais responsabilidade a jogadores como Dominik Szoboszlai ou Wataru Endo. A delegação também conta com Florian Wirtz, contratado na janela de verão, de quem se espera a criatividade necessária em um ambiente que promete ser hostil.

Foco em Istambul

Agora, a atenção se volta inteiramente para o campo, com a equipe se preparando para o início da partida na quarta-feira. Sem jogadores suspensos, as escolhas táticas de Iraola dependem apenas da condição física e da forma de cada um. O jogo será um teste crucial para a profundidade do elenco do Liverpool, especialmente com a aproximação do movimentado período de inverno. Por enquanto, o Liverpool precisa provar que pode ter uma atuação de alto nível em uma competição europeia sem um dos jogadores que mais evoluíram nesta temporada, enquanto busca os três pontos fora de casa.