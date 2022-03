Bahia x Vitória da Conquista: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Baiano 2022

O Bahia recebe o Vitória da Conquista nesta quarta-feira (16), na Arena Fonte Nova, a partir das 19h15 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (Cultura), na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Vitória da Conquista DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE (Cultura), na TV aberta, será o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Fonte Nova.

MAIS INFORMAÇÕES

A goleada aplicada sobre o Jacuipense por 4 a 1 fez o Bahia não só encerrar a série negativa no Campeonato Baiano com três derrotas e um empate, como também fez a equipe subir na tabela de classificação. Atualmente, aparece na sexta posição, com nove pontos.

Já o Vitória da Conquista, sem vencer há três rodadas (dois empates e uma derrota), aparece na quinta posição, com 10 pontos, um a menos que o Barcelona de Ilhéus, equipe que fecha a zona de classificação para a semifinal.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Bahia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 3 Sport Copa do Nordeste 5 de março de 2022 Bahia 4 x 1 Jacuipense Campeonato Baiano 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sergipe x Bahia Copa do Nordeste 19 de março de 2022 17h45 (de Brasília) Bahia x Cruzeiro Série B 9 de abril de 2022 A definir

Vitória da Conquista

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Conquista 2 x 0 Unirb FC Baiano 6 de maro de 2022 Conquista 1 x 0 Barcelona PA Baiano 10 de março de 2022

Próximas partidas