Bahia x Vitória da Conquista: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Baiano 2022

A bola vai rolar para Bahia x Vitória da Conquista nesta quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Baiano.

Na sexta posição, com nove pontos, o Bahia ainda sonha com a classificação às semifinais do Estadual. Além da vitória, o Tricolor de Aço ainda precisa torcer pelos tropeços de Barcelona de Ilhéus e Vitória.

Do outro lado, o Vitória da Conquista, com sete pontos, é a primeira equipe fora do rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o jogo contra o Vitória da Conquista, o Bahia deve ter apenas uma mudança na equipe. O volante Rezende, com dor na região lombar, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Willian Maranhão é o mais cotado para assumir a vaga.

Por outro lado, Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Jacuipense na última rodada, retorna no banco de reservas.

Já o Vitória da Conquista pode repetir a base da equipe que vem entrando em campo nos últimos jogos.

Escalação do Bahia: Matheus Teixeira, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Willian Maranhão (Mugni) e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

Escalação do Vitória da Conquista: Lucas Arcanjo; Iury, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Gustavo Salomão; João Pedro, Jadson e Gabriel Santiago; Luidy, Guilherme Queiroz e Eduardo.

DESFALQUES

BAHIA:

Rezende: dores na lombar

CONQUISTA

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia x Vitória da Conquista será transmitido ao vivo pela TVE (Cultura), nesta quarta-feira (16).