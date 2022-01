Onde assistir ao vivo a Bahia x UNIRB, pelo Campeonato Baiano 2022?

Realizando seu segundo jogo pelo Campeonato Baiano, o Bahia recebe o UNIRB para mais um duelo, nesta quarta (19), às 19h15 (de Brasília). Com transmissão através do Facebook, a TVE Bahia coloca no ar os duelos do torneio, com todos os lances em tempo real na GOAL, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x UNIRB LOCAL Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, BA DATA Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE, no Facebook, transmite o jogo desta quarta-feira, que acontece na Arena Fonte Nova. Na GOAL, você acompanha todos os lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No último duelo disputado, o Bahia acabou empatando por 2 a 2 contra o Bahia de Feira, com gols marcados por Ryan e Raí, que podem ser titulares no próximo duelo do Tricolor.

O UNIRB, da mesma forma, acabou empatando sem gols contra o Barcelona-BA em sua estreia, buscando aumentar a pontuação na tabela num jogo complicado.

O Atlético-BA é o primeiro colocado na tabela, com o maior saldo de gols até o momento (3).

Provável escalação do Bahia: Denis Júnior; Luiz Felipe, Guilherme Silva, Miquéias e Lucas Araujo; Thiago Rosa, Brenner (Patrick) e Ramon (Raí); Ryan, Gregory e Thayllon.

Provável escalação do UNIRB: Marcão; Carlinhos, Thuram, Maykon e Biro; Marcelo, Abner e Eduardo; Rodrigo Rocha, Mucuri e Luizinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia de Feira 2 x 2 Bahia Campeonato Baiano 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x UNIRB Campeonato Baiano 19 de janeiro de 2022 19h15 (De Brasília) Bahia x Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 22 de janeiro de 2022 17h45 (De Brasília)

UNIRB

JOGO CAMPEONATO DATA UNIRB 0 x 0 Barcelona-BA Campeonato Baiano 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas