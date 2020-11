Bahia x Unión Santa Fé: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Tricolor entra em campo buscando uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O entra em campo nesta terça-feira (24), contra o Unión Santa Fé, na Arena Fonte Nova, a partir das 19h15 (de Brasília), em jogo de ida das oitavas de final da . A partida será transmitida pela Conmebol TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Unión Santa Fé DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Felipe Oliveira/Bahia EC

A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após sofrer uma goleada para o RB pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia "vira a chave" e volta as suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Tricolor terá o retorno do zagueiro Ernando, recuperado de lesão. Já o defensor Lucas Fonseca, com dores na coxa, é dúvida para o duelo.

Do outro lado, o Unión Santa Fé venceu o pelo e chega confiante para a partida desta terça-feira. Vale lembrar que a equipe hermana foi algoz do na competição.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Juninho, Juninho Capixaba, Gregore, Ronaldo (Elias) e Daniel, Élber, Gilberto e Fessin (Rodriguinho).

Provável escalação do Unión Santa Fé: Moyano, Vera, Blasi, Galván, Corvalán, Cañete, Nardoni, Carabajal, Cabrera, Márquez e Troyansky.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 4 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 20 de novembro de 2020 Bahia 2 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 19h (de Brasília) Unión Santa Fé x Bahia Copa Sul-Americana 1 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

UNIÓN SANTA FÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 3 Unión Santa Fé Campeonato Argentino 20 de novembro de 2020 Atlético Tucuman 3 x 1 Unión Santa Fé Campeonato Argentino 13 de novembro de 2020

Próximas partidas