Bahia x Tombense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (3), pela 28ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Bahia e Tombense se enfrentam neste sábado (3), na Arena Fonte Nova, a partir das 19h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Tricolor quer deixar a derrota na última rodada para trás e, em segundo lugar com 47 pontos, entra em campo defendendo a sua posição. Luiz Henrique, suspenso, além de Danilo Fernandes, Luiz Otávio e Matheus Bahia, lesionados, são os desfalques do time baiano.

Já a Tombense, na sétima posição com 39 pontos, quer outro triunfo para se manter próximo ao G-4. Ciel e Guilherme Rend, suspensos, não vão a campo, assim como Keké, machucado.

No único jogo disputado entra as equipes, no primeiro turno, a Tombense venceu por 1 a0.

Prováveis escalações

Possível escalação do BAHIA: Mateus Claus; André, Ignácio, Gabriel Xavier e Marcinho; Patrick de Lucca (Rezende), Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó..

Possível escalação da TOMBENSE: Felipe Garcia, David (Diego Ferreira), Ednei, Roger Carvalho e Manoel (Emerson); Rodrigo, Zé Ricardo e Nenê Bonilha; Jean Lucas, Everton Galdino e Bruno Mota.

Desfalques da partida

Tombense:

Ciel e Guilherme Rend: suspensos.

Keké: lesionado.

Bahia:

Danilo Fernandes, Luiz Otávio e Matheus Bahia: machucados.

Luiz Henrique: suspenso.

Quando é?

JOGO Bahia x Tombense DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Bárbara da Costa Loiola (PA)

Quarto árbitro: Emerson Almeida Andrade (BA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 0 Brusque Série B 30 de agosto de 2022 Guarani 2 x 1 Tombense Série B 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Tombense Série B 10 de setembro de 2022 11h (de Brasília) Tombense x Londrina Série B 16 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 0 Bahia Série B 31 de agosto de 2022 Bahia 2 x 1 Vasco Série B 28 de agosto de 2022

Próximas partidas