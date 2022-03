Bahia x Sport Recife: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Bahia e Sport se enfrentam neste sábado (5), na Arena Fonte Nova, a partir das 17h45 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do Nordeste FC, no streaming, e do Tik Tok. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Sport DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, o Nordeste FC, no streaming, e o Tik Tok, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado, na Arena Fonte Nova. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Sport/Divulgação

MAIS INFORMAÇÕES

Na quarta posição do grupo B, o Bahia tem 10 pontos e vai em busca de uma vitória para seguir firme em busca de uma vaga na próxima vaga.

Já o Sport é o terceiro colocado do grupo A, com 8 pontos marcados. O Leão sabe que um triunfo o deixará com vaga encaminhada à fase eliminatória da Lampions League.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Bahia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético (BA) 2 x 1 Bahia Baiano 2 de março de 2022 Juazeirense 1 x 0 Bahia Baiano 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Jacuipense Baiano 12 de março de 2022 16h (de Brasília) Bahia x Conquista Baiano 16 de março de 2022 19h15 (de Brasília)

Sport

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 1 x 0 Sport Copa do Brasil 2 de março de 2022 Altos 0 x 0 Sport Copa do Nordeste 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas